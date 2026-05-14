Mardin\'de Yeşilay Münazara Finali

Mardin'de düzenlenen Yeşilay Liseler Arası Münazara Turnuvası'nda Batman Anadolu Lisesi birinci oldu.

Yeşilay Liseler Arası Münazara Turnuvası Güneydoğu Bölge Finali, Mardin'de gerçekleştirildi.

Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen finalde, ön elemeyi geçen Güneydoğu Anadolu bölgesindeki liselerin öğrencilerinden oluşan 4 takım katıldı.

Yarışma sonucunda Batman Anadolu Lisesi birinci oldu.

Düzenlenen törenle dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Yarışmada dereceye giren öğrenciler, temmuz ayında İstanbul'da düzenlenecek Türkiye finalinde bölgeyi temsil edecek.

Yeşilay Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Hayri Nuroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye Yeşilay Cemiyeti olarak gençlerin ve çocukların özellikle fikirlerini beyan etme, düşüncelerini ortaya çıkarma konularına çok önem verdiklerini söyledi.

Bu kapsamda düzenlenen yarışmada, Yeşilay çatısı altında bağımsızlık kültürü oluşturacak bir alt yapıyla fikirlerini oluşturmayı, argüman geliştirmeyi, münazara yapmayı öğrendiklerine dikkati çeken Nuroğlu, şöyle konuştu:

"Yeşilay'ın Danışmanlık Merkezleri (YEDAM) var. YEDAM'lara maalesef bağımlılıkla problem yaşayan insanlar geliyor. Bağımlılık problemleri yaşayanların çok büyük bir kısmının başlangıç yaş aralığı 15-24. Yani ergenlik ve üniversite yıllarında bağımlılığa sürüklenme ihtimali çok yüksek. O yüzden gençlerde, çocuklarda, okullarda daha bu iş başımıza gelmeden, bağımlılık problemi çekmeden Yeşilay çatısı altında bağımsızlık kültürünü inşa edecek bir platform oluşturmak istiyoruz. Çocukların gelip burada fikirlerini beyan etmesi, düşünmesi, tartışması çok önemli."

Yeşilay Mardin Şube Başkanı Ferit Akdağ da finalde Gaziantep ve Batman'dan 2'şer lise olarak 4 takımın yarıştığını kaydetti.

Yeşilay olarak kültür, spor gibi birçok alanda faaliyetler düzenlendiklerini aktaran Akdağ, "Bunlardan biri de münazara turnuvalarıdır. Yaklaşık 490 takım müracaat etmişti bölgemizde. Bunun 200'ü online şekilde önce eleme maçları yaptılar. Daha sonra kalan takımlar bölge finaline geldi. Bugün burada söylenen konularla ilgili bilgileri unutacaklarını düşünmüyorum. Bunu aynı zamanda da arkadaşlarına, öğretmenlerine ailelerine, akrabalarına da aktaracaklar." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

