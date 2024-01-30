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Mardin'de 1'i zincirleme 8 ayrı trafik kazasında 11 kişi yaralandı - Son Dakika
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Mardin'de 1'i zincirleme 8 ayrı trafik kazasında 11 kişi yaralandı

Mardin'de meydana gelen 1'i zincirleme 8 ayrı trafik kazasında 11 kişi yaralandı. Kazaların çoğu yağış nedeniyle kayganlaşan yollarda meydana geldi. Yaralılar hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

30.01.2024 - 10:29,
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MARDİN'de meydana gelen 1'i zincirleme 8 ayrı trafik kazasında 11 kişi, yaralandı.

İlk kaza, gece saatlerinde Mardin- Diyarbakır kara yolu Sultanköy mevkisinde meydana geldi. Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda 34 LS 9401 ve 34 FKE 244 plakalı otomobiller ile 47 KU 234 plakalı cip çarpıştı. Kazada Semiha U. (64), Recep A. (27) ve Nurcan A. (23) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi.

ZİNCİRLEME KAZADA 7 ARAÇ HASAR GÖRDÜ

Artuklu ilçesinde de kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 FYT 351 plakalı otomobil, şarampole yuvarlandı. Yaralanan sürücü, ambulansla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yine gece saatlerinde Artuklu ilçesi Vali Ozan Caddesi Artuklu Kaymakamlığı mevkisinde plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen bir otomobil, hafif ticari araca arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. İlçede eski alışveriş merkezi karşısında meydana gelen kazada ise 6 otomobil ile hafif ticari araç birbirine girdi. Zincirlemede kazada araçlarda hasar oluştu.

MİDYAT'DA 2 AYRI KAZA

Midyat ilçesi Kırsal Yemişli Mahallesi'nde de kontrolden çıkan 34 PJ 0391 plakalı hafif ticari araç, şarampole yuvarlandı. Kazada 2 kişi, yaralandı. Yine aynı yolda sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 FR 2447 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. Sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Savur ilçesi kırsal Şenocak Mahallesi'nde 47 DB 930 plakalı otomobil de kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada otomobildeki 2 kişi, yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı Kızıltepe ilçesi kırsal Karakuyu Mahallesi'nde plakaları belirlenemeyen hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı. Kazada Lokman E. (48) yaralandı. Lokman E. ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. (DHA)

Mardin\'de 1\'i zincirleme 8 ayrı trafik kazasında 11 kişi yaralandı
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Mardin'de 1'i zincirleme 8 ayrı trafik kazasında 11 kişi yaralandı - Son Dakika
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