Mardin'den Filistin'e Araç Bağışı - Son Dakika
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Mardin'den Filistin'e Araç Bağışı

Mazıdağı'nda bir hayırsever, 450 bin liralık aracını Filistinlilere destek için bağışladı.

12.05.2025 16:53
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MARDİN'in Mazıdağı ilçesinde bir kişi, kullandığı piyasa değeri yaklaşık 450 bin lira olan otomobilini Filistinliler için bağışladı.

Mazıdağı ilçesinde isminin açıklanmasını istemeyen kişi, İsrail'in saldırıları altındaki Filistinlilere destek olmak amacıyla, piyasa değeri yaklaşık 450 bin lira olan 2008 model otomobilini Umut Kervanı Vakfı'na bağışladı. Bağışlanan otomobilin satışından elde edilecek gelir, Filistinlilere destek için kullanılacak.

'ARACI ALACAK HAYIRSEVERLERİ BEKLİYORUZ'

Otomobili teslim olan Mardin Umut Kervanı Başkanı Abdulaziz Önen, aracın satışından elde edilecek gelirin Filistinlilere ulaştırılacağını belirterek, "Mazıdağı ilçesinden bir hayırseverimiz, tek olan aracını Gazze'ye başlamak üzere Mardin Umut Kervanı'na teslim etti. Rabbim hayrını kabul etsin, öbür dünyada kat kat karşılığını versin. Hakikaten bu durum bizi duygulandırdı. Daha önce bu hayırsever, Gazze için çokça infakta bulunmuştu. Bugün de arabasını bağışladı. İnşallah biz de bu aracı satacağız ve Gazze'ye ulaştıracağız. Vakfımız, şu anda Gazze'de günlük 3 bin kişiye yemek veriyor, çadır kent kuruyor. Bununla beraber Nasser Tıp Hastanesi'nin Diyaliz Merkezi'ni kuruyor. Fakat bu bağışlarının devam etmesi, hayırseverlerimizin bu konuda duyarlı olması, orada çok ihtiyaç olduğunu bilmelerini istiyoruz. Böyle hayırseverlerimiz gerçekten bizi duygulandırdı. Aracın fiyatı 450 bin değerindedir. Şu an piyasaya göre makul bir fiyattır. Aracı alacak hayırseverleri bekliyoruz" dedi.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Mardin'den Filistin'e Araç Bağışı - Son Dakika

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