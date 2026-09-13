Mardin deplasmanında tek başına takımını destekleyen Bodrum FK taraftarına ömür boyu kombine

Bodrum FK taraftarı Birol Ahi, Mardin deplasmanında tribünde tek başına yer alarak takımına desteğini gösterdi. Ahi'nin bu vefası, kulüp tarafından ömür boyu kombineyle ödüllendirildi.

Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Bodrum FK'nin 7 Eylül'de Mardin'de Mardin 1969 Spor ile oynadığı karşılaşmaya tek başına giden Birol Ahi, yanında götürdüğü Bodrum FK bayrağını tribüne asarak takımını 90 dakika boyunca destekledi.

Asi Tayfa üyesi Ahi'ye Bodrum FK Başkanı Taner Ankara tarafından ömür boyu kombine hediye edildi.

Mardin'e gidip gelmek için 3 bin kilometreden fazla yol kat eden Ahi, AA muhabirine, maç öncesinde stat çevresinde yaşadığı ilginç diyaloğu anlattı.

Güvenlik görevlisinin kaç kişi geldiklerini sorduğunu belirten Ahi, "100 kişi geldik." cevabını verdiğini söyledi.

Maç saatine yaklaşıldığında görevlinin diğer 99 kişinin nerede olduğunu sorduğunu dile getiren Ahi, elini göğsüne koyarak, "Armamızı ve kalbimi gösterdim. 'Hepsi burada, 99 kişi.' dedim." ifadelerini kullandı.

Birol Ahi, futbolcuların maç öncesinde tribündeki Bodrum FK bayrağına koşmasının kendisini çok mutlu ettiğini dile getirdi.

Kulüp başkanı Taner Ankara'nın kendisine ömür boyu kombine hediye ettiğini anlatan Ahi, bunun kendisi için büyük bir mutluluk olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Biz Süper Lig'i gördük, Avrupa'yı da görmek istiyoruz. Yeniden Süper Lig'i görmek istiyoruz ve ben Avrupa'yı görmeden ölmeyeceğim. Bir gün değil, her gün Bodrumspor. İyi günde Bodrumsporlu, kötü günde ölümüne Bodrumsporluyuz."

Bodrum FK taraftarlığının kendileri için sadece maç izlemekten ibaret olmadığını ifade eden Birol Ahi, yıllar önce Rizespor deplasmanına giderken yaşadıkları kazayı da anlattı.

Deplasmanlara gitmek için taraftarların kendi aralarında para toplayarak bir araç aldığını belirten Ahi, Rize yolunda aracın kaza yaptığını söyledi.

Birol Ahi, kazanın ardından yaşananları şöyle anlattı:

"Arabamız savruldu, uçurumun kenarında çelik bariyerlere tutunarak kaldı. Hepimiz arabanın içinden zar zor çıktık. Kimi kolunu, kimi bacağını, kimi kafasını tutuyordu. Çıkar çıkmaz taraftarlarımızdan biri tribün liderimize dönerek, 'Doğan Reis yetişebilecek miyiz bu maça?' diye sordu. İşte sevginin anlamı bu. Uçurumun kıyısındasınız, ölümle burun buruna gelmişsiniz ama o 90 dakikayı izlemek için her şeyi unutuyorsunuz."

"Taraftarlık adına büyük bir örnekti"

Bodrum FK Başkanı Taner Ankara da Birol Ahi'nin Mardin deplasmanında gösterdiği bağlılığın kendileri için çok anlamlı olduğunu belirtti.

Ahi'nin maçı tribünde tek başına izlemesinin taraftarlık adına örnek olduğunu vurgulayan Ankara, "Birol abimize gönülden çok teşekkür ediyorum. Bütün maç boyunca ayakta o maçı seyretmesi gerçekten taraftarlık adına büyük bir örnekti. Biz de kulübümüz olarak kendisine ömür boyu kombine hediye ettik. İnşallah bundan sonraki birçok maçta Birol abimizle beraber olacağız." ifadelerini kullandı.

Ankara, taraftarlardan takıma güvenmelerini ve desteklerini sürdürmelerini istedi.

Yeni oyuncuların takıma uyum sürecinin devam ettiğini belirten Ankara, "Adaptasyon sürecini 1-2 hafta içerisinde tamamlayacağız. Herkesin özlediği Bodrum'u hep beraber göreceğiz. Bize güvensinler." dedi.