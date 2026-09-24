Mardin Derik\'te 13 yaşındaki çocuk av tüfeğiyle öldürüldü, kuzeni tutuklandı

MARDİN'in Derik ilçesinde kuzeni Selahattin Karayel'i (13) av tüfeğiyle vurarak öldüren D.K. (16) tutuklandı.

Olay, 19 Eylül'de ilçenin kırsal Konuk Mahallesi'nde meydana geldi. Evden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan Selahattin Karayel'in ailesi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. 20 Eylül'de Selahattin Karayel'in cansız bedeni, mısır tarlasında av tüfeğiyle vurulmuş halde bulundu. Karayel'i yanlışlıkla av tüfeğiyle vurduğunu söylediği belirtilen kuzeni D.K., olayda kullanıldığı değerlendirilen av tüfeğiyle birlikte gözaltına alındı. D.K., cenazenin yerini de gösterdi.

Selahattin Karayel'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilerek kırsal Konuk Mahallesi'ne getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından cenaze, yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan D.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.