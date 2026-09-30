Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki çocuklara Kızılay'dan giysi desteği geldi - Son Dakika
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Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki çocuklara Kızılay'dan giysi desteği geldi

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Türk Kızılay Artuklu Şubesi, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören çocuklara giysi desteği sundu. Çocuk servisi için hazırlanan kıyafetler hastane yönetimine teslim edildi. Şube Başkanı Şehmus Arı, işbirliği için hastane yönetimine teşekkür etti.

Mardin'de Türk Kızılay Artuklu Şubesi, hastanede tedavi gören çocuklara giysi desteği sundu.

Türk Kızılay Şubesinden yapılan açıklamada, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi yönetimiyle gerçekleştirilen sosyal destek çalışması kapsamında, hastanede tedavi gören çocuklara yönelik giyim desteğinde bulunulduğu belirtildi.

Çocuk servisinde tedavi gören ve giyim ihtiyacı bulunan minik hastaların ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla hazırlanan çocuk kıyafetleri, hastane yönetimine teslim edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Artuklu Kızılay Şube Başkanı Şehmus Arı, çalışmanın hastane yönetimiyle gerçekleştirilen işbirliği sayesinde hayata geçtiğini belirtti.

Arı, şunları kaydetti:

"Minik yüreklerimizin yanında olmak, ihtiyaç duydukları anlarda onlara destek sunmak bizim için büyük bir mutluluk. Bu anlamlı çalışmanın gerçekleştirilmesine katkı ve desteklerinden dolayı Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Sayın Doç. Dr. Özhan Orhan ve yönetimine teşekkür ediyoruz. Kızılay olarak ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya ve iyiliği büyütmeye devam edeceğiz."

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki çocuklara Kızılay'dan giysi desteği geldi - Son Dakika
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