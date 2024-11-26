Mardin İlk Karıyla Beyaza Büründü - Son Dakika
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Mardin İlk Karıyla Beyaza Büründü

Mardin Valiliği, şehrin karla kaplı manzaralarını sosyal medyada paylaştı.

26.11.2024 23:17
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Mardin Valiliği, şehre yağan mevsimin ilk karıyla ilgili video paylaştı.

Valiliğin sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntüde, kentin çeşitli yerlerinden kar manzaraları yer aldı.

Paylaşımda şunlar ifade edildi:

"Mardin'in tarihi dokusu ve taş mimarisi, beyaz örtüyle adeta bir tabloya dönüştü. Mardin'in tarihi silüeti, kar yağışıyla birlikte beyaz örtüye bürünmesi, eşsiz görüntülere sahne oldu. Tarihi sokaklarda adım atarken, karla örtülü geçmişin izlerini beyaz sessizlik içinde keşfetmek, huzurlu ve keyifli bir yolculuğa çıkarıyor."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mardin İlk Karıyla Beyaza Büründü - Son Dakika

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