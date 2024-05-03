Mardin'de katliamda hayatını kaybeden imam için Beypazarı'nda mevlit okundu - Son Dakika
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Mardin'de katliamda hayatını kaybeden imam için Beypazarı'nda mevlit okundu

Mardin\'de katliamda hayatını kaybeden imam için Beypazarı\'nda mevlit okundu

Mardin'in Mazıdağı ilçesine bağlı Bilge köyünde meydana gelen katliamda hayatını kaybeden imam Hacı Kazım Ozan için Beypazarı ilçesinde mevlit okundu. Mevlit programına ailesi, ilçe yöneticileri ve vatandaşlar katıldı. Baba İzzet Ozan, oğlunun isminin yaşatıldığı okulda okuyan öğrencilerin kendilerini ziyaret ettiğini belirtti.

03.05.2024 17:46
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Mardin'in Mazıdağı ilçesine bağlı Bilge köyünde 15 yıl önce meydana gelen, 7'si çocuk 44 kişinin ölümüne neden olan katliamda hayatını kaybeden imam Hacı Kazım Ozan için Beypazarı ilçesinde mevlit okundu.

İmam Ozan için ilçede adının yaşatıldığı Şehit Hacı Kazım Ozan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürlüğünce okulun yanındaki camide cuma namazı sonrası düzenlenen mevlit programına, ailesinin yanı sıra Kaymakam Vedat Yılmaz, Belediye Başkanı Dr. Özer Kasap, Milli Eğitim Şube müdürleri, okul müdürü Ali Değirmencioğlu ve vatandaşlar katıldı.

Cami çıkışında mevlit programına katılanlara lokma tatlısı ikram edildi.

Baba İzzet Ozan mevlit programının düzenlenmesinden dolayı okul müdürü Değirmencioğlu'n teşekkür etti.

"Evde de şehit oğlum için Kur'an-ı Kerim okuduk." diyen Ozan, oğlunun isminin yaşatıldığı okulda okuyan öğrencilerin de zaman zaman kendilerini ziyaret ettiklerini dile getirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mardin'de katliamda hayatını kaybeden imam için Beypazarı'nda mevlit okundu - Son Dakika

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