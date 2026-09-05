Mardin Kızıltepe'de aile hekimi, kütüphane kurdu ve bisikletiyle ulaşımını sağlıyor

HALİL İBRAHİM SİNCAR/BEŞİR ŞAVUR - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde aile hekimi Selman Yaşar, çocukları ve gençleri kitapla buluşturuyor, görev yerine bisikletiyle gidip gelerek hareketli yaşam için örnek oluyor.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesinden 2005'te mezun olan 45 yaşındaki Yaşar, yaklaşık 5 yıl Mardin 112 Acil Sağlık Hizmetlerinde çalıştıktan sonra 2010'da Mardin'in Kızıltepe ilçesinde İpek Mahallesi'ndeki aile sağlığı merkezinde görev yapmaya başladı.

Kitap okumayı seven Yaşar, bu alışkanlığını çocuk ve gençlere de kazandırmak istedi. Evinde ve görev yaptığı sağlık merkezinde kütüphane oluşturan Yaşar, çocukların ve gençlerin kitap okumasını sağlıyor.

Evinden sağlık merkezine yaklaşık 8 kilometrelik yolu bisikletiyle kateden Yaşar, çevresine hareketli yaşam konusunda örnek oluyor.

Yaşar, AA muhabirine, yaklaşık 16 yıldır aynı sağlık ocağında aile hekimi olarak görev yaptığını söyledi.

Çocukluğundan bu yana kitap okumayı çok sevdiğini belirten Yaşar, küçüklüğünde kitaplara ulaşmanın daha zor olduğunu anlattı.

Aile hekimi olduktan sonra bu sevgisini çocuklarla ve gençlerle paylaşmak ve onların da kitaplara kolayca ulaşmasını sağlamak istediğini ifade eden Yaşar, şunları kaydetti:

"Aile hekimliğinde uzun yıllar aynı ailelerle karşılaşma ihtimalimiz daha yüksek olduğu için aile hekimliğinin bu gücünü kullanmak istedim. 2010'dan beri kütüphane kurarak kitap okuma alışkanlığını kazandırmak istedim. Bölgedeki çocuklar da çok destek verdi, çok rağbet gördü. Bitirdikleri kitabı yenisiyle değiştiriyoruz. 16 senedir bu şekilde devam ediyor. Çocukluğundan beri kitap alıp şu an üniversite bitiren, öğretmen olan, tıp fakültesi okuyan gençlerimiz var. Bunun aynı zamanda toplum sağlığı açısından güzel bir proje olacağını düşündüm çünkü sağlıklı bir zihinle sağlıklı bir bedenin birlikte olması gerektiğini düşünüyorum."

Aile hekimliğinin sağlığın temelini oluşturduğunu ifade eden Yaşar, kitap okuma ve bisiklet gibi alışkanlıkların sağlıklı toplum için önemli olduğunu, aile hekimliğinin de bu konuda kendisine fırsat sunduğunu belirtti.

"5 senedir bisikletle ulaşımımı sağlıyorum"

Hayatı boyunca çevreye duyarlı olmaya çalıştığını, yıllardır görev yaptığı merkeze yürüyerek gidip geldiğini anlatan Yaşar, "Daha önceki evim biraz daha yakındı. Şu an yürüme mesafesi için uzak. 5 senedir bisikletle ulaşımımı sağlıyorum. Bisiklet hem toplum sağlığı hem kendi sağlığımız için güzel bir spor. Çevreye de zararı yok, gürültü kirliliği yapmıyor." ifadelerini kullandı.

Toplum sağlığı açısından herkese hareketli ve aktif yaşam önerdiklerini ifade eden Yaşar, yıllardır bisiklet kullanmasının vatandaşların da ilgisini çektiğini belirtti.

Aile hekimliği sisteminin birinci basamak ve koruyucu sağlık hizmetlerinin temelini oluşturduğunu dile getiren Yaşar, sistemin yalnızca hastalık durumunda başvurulan bir alan olmadığını söyledi.

Yıllardır sağlıklı yaşam konusunda örnek olmaya çalıştığını anlatan Yaşar, şunları ifade etti:

"Bisikletle gidip geliyorum. Kitap okuyorum, kitap okutuyorum. Bana göre aile hekimliği, vatandaşın hastalığını değil hayatını tanımaktır. Küçüklüğümden beri hayalim olan bir kütüphane oluşturma fikrini de aile hekimliği sisteminin gelmesiyle hayata geçirme imkanı buldum. Hastalarımıza hareketli ve aktif bir yaşam sürmelerini öğütlüyoruz. Bunu kendi hayatımda yaşayarak ve örnek olarak yapmaya çalıştım. Sağlığımız için pedal çevirelim. İyi bir gelecek ve zihin sağlığımız için de kitap okuyalım."

"Bizi de sporla uğraşmaya teşvik ediyor"

Mahalle sakinlerinden 17 yaşındaki Helin Ekdiren de yaklaşık 10 yıldır aile hekimi Yaşar'ın kendileriyle her konuda ilgilendiğini söyledi.

Yaşar'ın farklı alanlarda da örnek olduğunu dile getiren Ekdiren, "Hem sağlığımızla ilgileniyor hem de kitap okumamıza yardımcı oluyor. Her geldiğimizde kitap dağıtıyor bize. Bisikletle geldiğini görünce gerçekten şaşırıyoruz. Kaskını, kolluğunu takmış böyle geliyor. Bizi de sporla uğraşmaya teşvik ediyor. Onu çok seviyoruz. O da bizi çok seviyor. Bize bir ağabey gibi yardımcı oluyor." dedi.

Kitap almaya gelen 18 yaşındaki Haluk Poyraz da 2. sınıftan bu yana Yaşar'ı tanıdığını belirterek, doktordan ziyade ailelerinin üyesi gibi gördüklerini ifade etti.

Poyraz, "Selman Hoca, benim romanlara ve kitaplara başlamama neden olan ilk insan. Dostoyevski, Ömer Seyfettin gibi büyük yazarlarla onun sayesinde tanıştım. Şu an evimde küçük bir kütüphane var. Bunun en büyük mimarı da kendisi." diye konuştu.