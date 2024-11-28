Mardin Merkezli Uyuşturucu Operasyonunda 2 Şüpheli Tutuklandı

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MARDİN merkezli 2 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Çalışmada, şüphelilerin Mardin ve Diyarbakır'da belirlenen adreslerine operasyon düzenlendi. Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 763 gram kokain, 1 hassas terazi, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para ve döviz ele geçirildi. Şüphelilerden 1'i emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüphelilerden 2'si adli kontrolle, 1'i ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,