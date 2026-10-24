Mardin Nusaybin'de otomobil su kanalına uçtu, aynı aileden 4'ü çocuk 6 kişi öldü - Son Dakika
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Mardin Nusaybin'de otomobil su kanalına uçtu, aynı aileden 4'ü çocuk 6 kişi öldü

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Mardin Nusaybin\'de otomobil su kanalına uçtu, aynı aileden 4\'ü çocuk 6 kişi öldü
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Mardin'in Nusaybin ilçesinde Cizre yolu üzerinde kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki su kanalına uçtu. Araçtaki aynı aileden 4'ü çocuk 6 kişi öldü, yaralanan 2 kadın da hastanede kurtarılamadı.

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde yol kenarındaki su kanalına uçan otomobildeki aynı aileden 4'ü çocuk, 6 kişi öldü.

Kaza, öğleden sonra Nusaybin ilçesi Cizre yolu üzerindeki kırsal Tepealtı Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 47 ADZ 606 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan su kanalına uçtu. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekiplerin yaptığı kontrolde, araçta sıkışan Zana Öztürk (5), Mert Öztürk (5), Mehmet Şirin Öztürk (11) ve Lavin Öztürk'ün (9) yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada yaralanan Fikriye Öztürk (30) ve Gülcan Öztürk (28) ise ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan 2 kadın da doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Ölen 6 kişinin cenazeleri, otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
3. SayfaNusaybinMardinGüncelCizreÇocukSon Dakika

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SON DAKİKA: Mardin Nusaybin'de otomobil su kanalına uçtu, aynı aileden 4'ü çocuk 6 kişi öldü - Son Dakika
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