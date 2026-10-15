Mardin Valisi Akkoyun, Dargeçit'te yeni Kaymakam Bayram Köse'yle bir araya geldi. - Son Dakika
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Mardin Valisi Akkoyun, Dargeçit'te yeni Kaymakam Bayram Köse'yle bir araya geldi.

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Mardin Valisi Akkoyun, Dargeçit\'te yeni Kaymakam Bayram Köse\'yle bir araya geldi.
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Dargeçit Kaymakamlığına atanan Bayram Köse'yi Mardin Valisi Tuncay Akkoyun ziyaret etti. Akkoyun, Kaymakamlık birimleri ve Mardin Büyükşehir Belediyesi birimlerinde incelemelerde bulunup yetkililerden bilgi aldı.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Dargeçit ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Akkoyun, Vali Yardımcısı İbrahim Engin Şenay, İl Emniyet Müdürü Mustafa Varol ve beraberindeki heyetle Cumhurbaşkanlığı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Dargeçit Kaymakamlığına atanan Bayram Köse'yi Hükümet Konağında ziyaret etti.

Kaymakam Köse'ye yeni görevinde başarılar dileyen Akkoyun, daha sonra Kaymakamlık bünyesinde hizmet veren kurumları ziyaret ederek görev başındaki personel ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Vali Akkoyun ve beraberindeki heyet, Dargeçit ilçesinde Mardin Büyükşehir Belediyesine ait birimleri de ziyaret etti.

Birimlerde yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Akkoyun, ilçede sürdürülen hizmet ve faaliyetlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kaynak: AA
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