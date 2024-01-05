Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, 2023\'e damga vuran fotoğraflara oy verdi

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri 2023" oylamasına katıldı.

Vali Akkoyun, makamında, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin 2023 boyunca yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek, "Haber", "Çevre-Yaşam", "Spor" ile bu yıla özel eklenen " Deprem: Umut" ve " Gazze: Kanıt" kategorilerinde tercihini yaptı.

"Haber" kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Boğazda bir dev", "Çevre-Yaşam" kategorisinde Ali Atmaca'nın "Sen aydınlatırsın geceyi", "spor" kategorisinde ise Ömer Sercan Karkuş'un "Mete'nin nişanı" adlı fotoğrafına oy veren Akkoyun, bu yıla özel eklenen "Deprem: Umut" kategorisinde Halil Fidan'ın "Adı: Enkaz", "Gazze: Kanıt" kategorisinde ise Ashraf Amra'nın "Yanımda ol anne" adlı fotoğrafını seçti.

Vali Akkoyun, Anadolu Ajansı muhabirlerinin başarılı fotoğraflara imza attığını belirterek, fotoğrafların birbirinden değerli olduğunu, çeçim yapmakta zorlandığını söyledi.

Akkoyun, Anadolu Ajansı yönetimini, tüm muhabir ve foto muhabirleri ile bu çalışmada emeği geçenleri tebrik ettiğini belirtti.