 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, 2023'e damga vuran fotoğraflara oy verdi - Son Dakika
Üye Girişi

Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, 2023'e damga vuran fotoğraflara oy verdi

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri 2023' oylamasına katılarak, AA muhabirlerinin çektiği fotoğrafları inceledi ve tercihini yaptı. Akkoyun, farklı kategorilerde yer alan fotoğraflar arasından seçim yaparken zorlandığını belirtti ve AA yönetimini tebrik etti.

Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, 2023\'e damga vuran fotoğraflara oy verdi
05.01.2024 - 14:04,
Abone Ol

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri 2023" oylamasına katıldı.

Vali Akkoyun, makamında, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin 2023 boyunca yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek, "Haber", "Çevre-Yaşam", "Spor" ile bu yıla özel eklenen " Deprem: Umut" ve " Gazze: Kanıt" kategorilerinde tercihini yaptı.

"Haber" kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Boğazda bir dev", "Çevre-Yaşam" kategorisinde Ali Atmaca'nın "Sen aydınlatırsın geceyi", "spor" kategorisinde ise Ömer Sercan Karkuş'un "Mete'nin nişanı" adlı fotoğrafına oy veren Akkoyun, bu yıla özel eklenen "Deprem: Umut" kategorisinde Halil Fidan'ın "Adı: Enkaz", "Gazze: Kanıt" kategorisinde ise Ashraf Amra'nın "Yanımda ol anne" adlı fotoğrafını seçti.

Vali Akkoyun, Anadolu Ajansı muhabirlerinin başarılı fotoğraflara imza attığını belirterek, fotoğrafların birbirinden değerli olduğunu, çeçim yapmakta zorlandığını söyledi.

Akkoyun, Anadolu Ajansı yönetimini, tüm muhabir ve foto muhabirleri ile bu çalışmada emeği geçenleri tebrik ettiğini belirtti.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Mardin Valiliği, Tuncay Akkoyun, Deprem, Gazze, Kültür Sanat, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, 2023'e damga vuran fotoğraflara oy verdi - Son Dakika


12:54
Mossad casusları adliyeye sevk edildi! TEM polislerinin maske ve eldiven kullanmaları dikkat çekti Mossad casusları adliyeye sevk edildi! TEM polislerinin maske ve eldiven kullanmaları dikkat çekti
12:17
Netanyahu'yu zor günler bekliyor! Kabine toplantısında bakanlar birbirine girdi Netanyahu'yu zor günler bekliyor! Kabine toplantısında bakanlar birbirine girdi
11:48
Galatasaray, Attila Szalai transferi için devreye girdi Galatasaray, Attila Szalai transferi için devreye girdi
11:46
Sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu gözaltına alındı Sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu gözaltına alındı
11:40
Otelde gizli kamera rezaleti! Rezervasyon için siteye girenler gözlerine inanamadı Otelde gizli kamera rezaleti! Rezervasyon için siteye girenler gözlerine inanamadı
11:25
Bakırköy'de su arıtma tesisinde çıplak erkek cesedi bulundu Bakırköy'de su arıtma tesisinde çıplak erkek cesedi bulundu
11:24
Sapık milyarder Jeffrey Epstein'in pedofili listesinde olan Prens Andrew'in tüm unvanları elinden alınacak Sapık milyarder Jeffrey Epstein'in pedofili listesinde olan Prens Andrew'in tüm unvanları elinden alınacak
11:05
ABD'de yediği yumrukla raylara savrulan adam, trenin altında kalarak can verdi ABD'de yediği yumrukla raylara savrulan adam, trenin altında kalarak can verdi

Son Dakika
12:54 Mossad casusları adliyeye sevk edildi! TEM polislerinin maske ve eldiven kullanmaları dikkat çekti
12:17 Netanyahu'yu zor günler bekliyor! Kabine toplantısında bakanlar birbirine girdi
11:48 Galatasaray, Attila Szalai transferi için devreye girdi
11:46 Sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu gözaltına alındı
11:40 Otelde gizli kamera rezaleti! Rezervasyon için siteye girenler gözlerine inanamadı
11:24 Sapık milyarder Jeffrey Epstein'in pedofili listesinde olan Prens Andrew'in tüm unvanları elinden alınacak
11:25 Bakırköy'de su arıtma tesisinde çıplak erkek cesedi bulundu
11:05 ABD'de yediği yumrukla raylara savrulan adam, trenin altında kalarak can verdi
11:00 CHP aday tanıtım toplantısında dikkat çeken detay! Kılıçdaroğlu, davet gelmesine rağmen katılmadı
10:59 Sergio Ramos'un çıldırdığı anlar: Çenenizi kapatın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2024 14:36:44. #1.11#
SON DAKİKA: Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, 2023'e damga vuran fotoğraflara oy verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement