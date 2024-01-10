Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, gazetecilerle bir araya geldi

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla gazeteci ve basın cemiyetlerinin yöneticileri ile bir araya geldi.

Vali Akkoyun, programda gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayarak, gazeteciliğin, vatandaşların haber alma ve doğru bilgilendirilmesi konusunda büyük önem taşıdığını belirtti.

Gazetecilik mesleğinin zorluklarına değinen Akkoyun, şöyle konuştu:

"Yaşadığı yerde meydana gelen olaylardan haberdar olması vatandaşlarımız açısında çok önemlidir. Bu anlamda siz değerli basın mensuplarımız, kamu kaynaklarının, kamu yatırımlarının vatandaşlarımıza aktarılması ve bilgilendirilmesi noktasında çok önemli görev yapıyorsunuz. Bizler, sizlerin aracılığı ile vatandaşlarımıza birçok kez ulaşıyoruz. Bu anlamda yaptığınız iş çok önemli, çok değerlidir. Hem kamu açısından önemli hem de vatandaşlarımızın bilgi sahibi olması, haberdar olması, meydana gelen olayların bilmesi anlamında da çok önemli görevler yürütüyorsunuz. Her birinizin nasıl fedakarlıkla çalıştığınızı biliyorum. Bu anlamda bizlere düşen sizlerin mevcut görevinizi, işinizi rahat bir şekilde yapabilmeniz için gerekli kolaylıkları sağlamaktır."