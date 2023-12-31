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Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Görev Başındaki Güvenlik Güçlerini Ziyaret Etti - Son Dakika
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Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Görev Başındaki Güvenlik Güçlerini Ziyaret Etti

Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, beraberinde AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İdris Tataroğlu ile birlikte Artuklu İstasyon Bölge Trafik Uygulama Noktasını ziyaret ederek, görev başındaki polis memurlarının yeni yıllarını kutladı. Akkoyun, kentte huzur ve güven için görev yapan emniyet, jandarma, sağlık, itfaiye ve 112 Acil Çağrı Merkezi personelinin önemine vurgu yaparak, vatandaşların yeni yıla huzur ve güven içinde girmesini diledi.

Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Görev Başındaki Güvenlik Güçlerini Ziyaret Etti
31.12.2023 - 23:55,  Güncelleme: 23:58
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Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, görev başındaki güvenlik güçlerini ziyaret ederek, yeni yıllarını kutladı.

Akkoyun, beraberinde AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İdris Tataroğlu ile Artuklu İstasyon Bölge Trafik Uygulama Noktasını ziyaret etti.

Burada görev yapan polis memurlarının yeni yılını tebrik eden Akkoyun, alınan tedbirler hakkında Emniyet Müdürü Buğday'dan bilgi aldı.

Vali Akkoyun, kentte huzur ve güven için emniyet, jandarma, sağlık, itfaiye ve 112 Acil Çağrı Merkezi personelinin görevi başında olduğunu belirtti.

Vatandaşların yeni yıla huzur ve güven ortamında girmesi için şu anda 2 bin 167 polis ve jandarma personelinin sahada görev yaptığını ifade eden Akkoyun, "2023 yılını geride bırakarak milletimiz ve tüm insanlık için daha mutlu ve daha müreffeh olmasını dilediğimiz yeni bir yıla giriyoruz. Kadim tarihi, köklü medeniyeti, zengin mimarisi, gelişen turizmi ile 'Mezopotamya'nın kalbi' olarak adlandırılan Mardin'de hizmet etmeye devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: AA
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