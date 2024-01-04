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Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Artuklu ilçesinde mahalle ziyaretleri gerçekleştirdi - Son Dakika
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Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Artuklu ilçesinde mahalle ziyaretleri gerçekleştirdi

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Yaylı, Boztepe ve Kumlu mahallelerini ziyaret ederek vatandaşların talep ve önerilerini dinledi. Akkoyun, huzur ve birlik mesajları verdi.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Artuklu ilçesinde mahalle ziyaretleri gerçekleştirdi
04.01.2024 - 14:20,
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Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Artuklu ilçesine bağlı Yaylı, Boztepe ve Kumlu mahallelerini ziyaret etti.

Ziyaretlerde, mahalle muhtarları, gaziler ve vatandaşlar tarafından karşılanan Vali Akkoyun, vatandaşların talep ve önerilerini dinledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde vatandaşları merkeze alan bir anlayışla hizmet sunduklarını belirten Akkoyun, şöyle dedi:

"Mahallelerimizi ziyaret ederek hem vatandaşlarımızla hasbihal ediyoruz hem de ihtiyaç ve taleplerini dinliyoruz. Mardinli hemşehrilerimizin huzurlu ve mutlu yaşaması için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Birlik ve beraberlik bizlere huzur veriyor. Birliğimizi ve beraberliğinizi kuvvetlendirmemiz, daim etmemiz için var gücümüzle çalışıyoruz."

Ziyaretlerde, Artuklu Kaymakamı Mesut Tabakcıoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İdris Tataroğlu da yer aldı.

Kaynak: AA
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