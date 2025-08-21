Mardin Yeşilli Kentsel Dönüşüm Projesi - Son Dakika
Mardin Yeşilli Kentsel Dönüşüm Projesi

21.08.2025 11:12
Bakan Kurum, Mardin Yeşilli'de devam eden kentsel dönüşüm projesinin ilçeye güzellik katacağını belirtti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Kentsel dönüşümün en güzel örneklerinden biri Mardin Yeşilli'de. Güzel Mardin'imizin özgün mimarisine uygun bu proje ilçemizin güzelliğine güzellik katacak." ifadelerini kullandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kentsel Dönüşüm Başkanlığının, Yeşilli ilçesini yöresel mimari ile modern yaşam alanlarına dönüştürme çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

İlçedeki Gül ve Tepebaşı mahallelerinin 2016 yılında "riskli alan" ilan edildiği hatırlatılan açıklamada, korunaksız ve derme çatma yöntemlerle inşa edilen evlerin bulunduğu ve altyapının yetersiz olduğu bölgelerde bugüne kadar riskli 723 bağımsız birimden 648'inin yıkıldığı aktarıldı.

Kentsel Dönüşüm Başkanlığınca başlatılan ve Yeşilli Belediyesi işbirliğiyle yürütülen "Yeşilli Kentsel Dönüşüm Projesi" kapsamında birinci etap çalışmalarının tamamlandığı ifade edilen açıklamada, rezerv alanda 60 konut, 65 iş yeri ve 21 odalı bir otelin inşa edildiği kaydedildi.

Bünyesinde kadın ve erkekler için taziye evleriyle yemekhanesi olan Merkez Camisi'nin de yeniden inşa edilerek vatandaşların hizmetine sunulduğu belirtilen açıklamada, projenin devam eden 2'nci etap çalışmaları kapsamında ise 173 konut, 26 dükkan, 1 otel, 2 yer altı otoparkı, 1 hamam, 1 fırın ve misafir konaklama yeri inşa edileceği, böylece bölgeye Mardin'e özgü mimariyle tasarlanmış 233 konut ve 88 iş yerinin kazandırılmasının amaçlandığı aktarıldı.

Açıklamada, Dara Antik Kenti'ne yakın olan ve Mardin'in turizm güzergahında yer alan ilçenin yeni çehresiyle bölgeye daha fazla turist çekmesinin beklendiği ifade edildi.

Bakan Kurum, çalışmalardan görüntü paylaştı

Bakan Kurum da NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, "Kentsel dönüşümün en güzel örneklerinden biri Mardin Yeşilli'de. Güzel Mardin'imizin özgün mimarisine uygun bu proje ilçemizin güzelliğine güzellik katacak." ifadelerini kullandı.

Kurum'un paylaşımında ilçede yapılan çalışmalara ilişkin görüntüler de yer aldı.

Görüntülerde görüşlerine yer verilen hak sahibi Selim Mamo, kentsel dönüşümden önce koşullarının zor olduğunu belirterek, "Bir gün kızım mutfağa bulaşık yıkamaya giderken yılan, bacağının üzerine dolaşıyor. Ben de bir gün uyumuşum, baktım bir şey benim yüzüme geldi. Bir uyandım, bir buçuk metre yılan var evde. Bu kentsel dönüşüm çıkınca evimi kimse söylemeden kepçeyi getirdim kendim yıktım." ifadesini kullandı.

