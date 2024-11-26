Mardinli Öğrenci Zana Ares Durmaz, Uluslararası Matematik Yarışmasında Birinci Oldu - Son Dakika
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Mardinli Öğrenci Zana Ares Durmaz, Uluslararası Matematik Yarışmasında Birinci Oldu

Mardinli Öğrenci Zana Ares Durmaz, Uluslararası Matematik Yarışmasında Birinci Oldu

Mardin'de Prof. Dr. Aziz Sancar Bilim ve Sanat Merkezi öğrencisi Zana Ares Durmaz, 34 ülkeden 9 bin 890 öğrencinin katıldığı Uluslararası Caribou Matematik Yarışması'nda birinci olarak büyük bir başarıya imza attı.

26.11.2024 13:38  Güncelleme: 13:39
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MARDİN'de, Prof. Dr. Aziz Sancar Bilim ve Sanat Merkezi öğrencisi Zana Ares Durmaz, Kanada merkezli yapılan 34 ülkeden 9 bin 890 öğrencinin katıldığı Uluslararası Caribou Matematik Yarışması'nda 1'inci oldu.

Özel bir okulda 4'üncü sınıf öğrencisi olan ve Prof. Dr. Aziz Sancar Bilim ve Sanat Merkezi'nde eğitim alan Zana Ares Durmaz, Kanada merkezli yapılan ve 34 ülkeden 9 bin 890 öğrencinin katılımıyla gerçekleşen Uluslararası Caribou Matematik Yarışması'nda tüm soruları doğru cevaplayarak 1'inci oldu. Aldığı derece nedeniyle mutlu olduğunu belirten Durmaz, "3'üncü defa Caribou Matematik Yarışması'nda birinci olmak, benim için büyük bir gurur ve mutluluk kaynağı oldu. Bu başarı, matematiğe olan sevgimin bir sonucu. Beni destekleyen aileme, öğretmenlerime ve arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: DHA

Aziz Sancar, Eğitim, Güncel, Mardin, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mardinli Öğrenci Zana Ares Durmaz, Uluslararası Matematik Yarışmasında Birinci Oldu - Son Dakika

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