Mario Frangoulis İstanbul\'da Konser Verecek

Klasik crossover tenor Mario Frangoulis, Piu Entertainment organizasyonuyla 7 Ocak 2027'de İstanbul'da konser verecek.

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, sanatçı, Zorlu PSM'de gerçekleştirilecek konserde, klasik müzik eserlerinin yanı sıra Broadway müzikalleri ve dünya müziğinden bir seçkiyi seslendirecek.

Türkiye'de daha önce de konser veren sanatçı, İstanbul konserinde klasik müzik repertuvarının yanı sıra Broadway eserleri ve dünya müziğinden eserleri dinleyicilerin beğenisine sunacak.

Frangoulis, kariyeri boyunca "Les Miserables", "The Phantom of the Opera" ve "West Side Story" gibi önemli müzikallerde rol aldı, Andrea Bocelli, Lara Fabian, Sarah Brightman, Jose Carreras ve Placido Domingo ile aynı sahneyi paylaştı.

Konserin biletleri, Bubilet üzerinden satışa sunuldu.