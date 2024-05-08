Mark Ruffalo: Bugün Filistinlilere sunulan seçenek; 'Çölde ya da evinizde ölün' - Son Dakika
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Mark Ruffalo: Bugün Filistinlilere sunulan seçenek; 'Çölde ya da evinizde ölün'

Mark Ruffalo: Bugün Filistinlilere sunulan seçenek; \'Çölde ya da evinizde ölün\'

ABD'li oyuncu Mark Ruffalo, İsrail'in Gazze'ye saldırısına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaparak, Filistinlilere sunulan seçeneğin 'Çölde ya da evinizde ölün' olduğunu belirtti. Ruffalo, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Sözcüsü James Elder'ın Gazze'nin Refah kentiyle ilgili açıklamasını paylaşarak, Gazzeli çocukların ve Refah'taki kişilerin acil yardıma ihtiyacı olduğunu vurguladı. İsrail ordusu ise dün sabah Refah bölgesine kara saldırısı düzenleyerek Filistin tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.

08.05.2024 10:33
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ABD'li oyuncu Mark Ruffalo, İsrail'in Gazze'ye saldırısına ilişkin, "Bugün Filistinlilere sunulan seçenek; 'Çölde ya da evinizde ölün'." ifadesini kullandı.

Ruffalo, X sosyal medya hesabından Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Sözcüsü James Elder'ın, İsrail'in saldırıları altında bulunan Gazze'nin Refah kentine ilişkin açıklamasını paylaştı.

Paylaşımında, Gazzeli çocukların ve Refah'taki kişilerin acilen yardıma ihtiyacı olduğuna dikkati çeken Ruffalo; Refah'takilerin, ihmal ve zulme maruz kaldıkları "toplama kamplarına" gönderildiğini kaydetti.

Ruffalo, "Bugün Filistinlilere sunulan seçenek; 'Çölde ya da evinizde ölün.'" ifadesini kullandı.

İsrail ordusu, dün sabah Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Gazze'nin Mısır'a açılan Refah Sınır Kapısı'nın Filistin tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA

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