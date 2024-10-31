Markalaşma Üzerine Eğitim

Güncel

Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Eyyup Yaraş, Antalya Düşünce Platformu üyelerine markalaşma konusunda bilgi verdi.

Platform üyeleri, ekim ayı toplantısını kent merkezindeki bir otelde gerçekleştirdi.

Platform başkanı Mustafa Müezzinoğlu, iş, bilim ve değişik hizmet alanlarında faaliyet gösteren iş insanları olarak platformu oluşturduklarını belirtti.

Gerek Antalya'nın gerekse sektörlerdeki sorunları irdelemek, çözümler sunmak amacıyla her ay toplanarak fikir alışverişinde bulunduklarını aktaran Müezzinoğlu, "Sektörde ehil insanları konuk ederek toplantılar yapıyoruz. Bu haftaki konumuz markalaşma. Platforma farklı sektörlerde faaliyet gösteren iş insanlarımız var. Hepimiz yaptığımız işte en iyisi olmanın mücadelesini veriyoruz. Bu haftaki konuğumuz da bu konuda bize yardımcı olacaktır." diye konuştu.

Prof. Dr. Yaraş da marka oluşturmanın iyi bir isim ve bir hikaye yaratmaktan geçtiğini kaydederek, markalaşma alanında yapılması gerekenleri anlattı.

Toplantıda Müezzinoğlu, Yaraş'a plaket verdi.