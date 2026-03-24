Market Cinayetinde İki Kişi Tutuklandı

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde tartıştığı müşterisi Hasan Şimşek'i (19) tabancayla öldüren market sahibinin oğlu Hakan Kılıç ile babası Resul Kılıç tutuklandı. Cinayet anı marketin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 20 Mart saat 20.00 sıralarında Manavgat'ın Aşağıpazarcı Mahallesi 1064 Sokak'taki bir markette meydana geldi. İş yeri sahibinin oğlu Hakan Kılıç ile aynı zamanda arkadaşı olan müşterisi Hasan Şimşek arasında bilinmeyen sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Kılıç, Şimşek'i tabanca ile vurdu. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi tarafından yapılan kontrolde, Hasan Şimşek'in hayatını kaybettiği belirlendi. Şüpheli Hakan Kılıç olayda kullandığı tabancayla birlikte polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan kontrolde, Kılıç'ın 3.87 promil alkollü olduğu tespit edildi.

TUTUKLANDI

Hakan Kılıç işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede savcılıktaki ifadesinde, kendisine olan borcunu istediğinde Şimşek'in "Alabilirsen al" dediğini, bunun üzerine aralarında çıkan tartışma sırasında tabancanın ateş aldığını öne sürdü. Kılıç işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hakan Kılıç'ın babası, market sahibi Resul Kılıç da savcılık talimatıyla gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde oğlunun evdeki tabancayı markete götürdüğünden haberdar olmadığını söyleyen Resul Kılıç, işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan, cinayet anı marketin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, Hakan Kılıç'ın Hasan Şimşek'in boynuna sarılıp tabancayı ateşlediği anlar yer aldı.