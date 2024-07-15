Market Hırsızı Yakalandı - Son Dakika
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Market Hırsızı Yakalandı

Market Hırsızı Yakalandı

Adana'da bir markete müşteri gibi giren Ali B., iş yeri sahibinin dalgınlığından faydalanarak yazar kasadan 6 bin lira çaldı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayın ardından yakalanan Ali B., sorgusunda 'Kasayı boş görünce şeytana uydum' dedi. Ali B., tutuklanarak adliyeye sevk edildi.

15.07.2024 11:10
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ADANA'da müşteri gibi davranıp, markete giren Ali B. (20), iş yeri sahibinin dalgınlığından faydalanıp, yazar kasadan 6 bin lira çalıp, kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, yakalanan Ali B. sorgusunda "Kasayı boş görünce şeytana uydum" dedi.

Olay, 4 Temmuz'da saat 18.00 sıralarında Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde meydana geldi. Ali B., müşteri gibi davranıp girdiği Hüseyin Ç.'nin (32) marketinde bir süre dolaşıp, keşif yaptı. Market sahibi rafları düzenlediği sırada dalgınlığından faydalanan Ali B., yazar kasadan 6 bin lirayı çalıp, kaçtı. Olay anı, güvenlik kamerasına yansıdı. Şüphelinin ağzında sigara ile hırsızlık yaptığı görüldü. Hırsızlığı fark eden Hüseyin Ç.'nin ihbarıyla Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Görüntülerden kimliği tespit edilen ve 'Hırsızlık' suçundan çok sayıda kaydı bulunan Ali B., aynı mahalledeki evine yapılan baskınla yakalandı. Emniyete götürülen Ali B., sorgusunda, "Kasayı boş görünce şeytana uydum. Parayı da harcadım" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ali B. tutuklandı.

Kaynak: DHA

Adana, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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