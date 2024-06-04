Market Hırsızı Yakalandı: Görüntülerdeki Kişi Ben Değilim - Son Dakika
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Market Hırsızı Yakalandı: Görüntülerdeki Kişi Ben Değilim

Adana'da bir markete balyozla girip 60 bin lira değerinde ürün ve nakit para çalan hırsız, güvenlik kamerasına yansıyan anlar sayesinde yakalandı. Tutuklanan hırsız, ifadesinde görüntülerdeki kişinin kendisi olmadığını iddia etti.

04.06.2024 10:33
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ADANA'da duvarını balyozla kırıp girdiği marketten 60 bin lira değerinde ürün ve nakit para çalan, yorulduğunda meyve suyu içip dinlendiği anlar güvenlik kamerasına yansıyan Mustafa G. (56), yakalandı. İfadesinde, "Görüntülerdeki kişi bana benziyor ancak ben değilim. Ben hırsızlık yapmadım" diyen Mustafa G., tutuklandı.

Olay, 25 Mayıs'ta saat 04.00 sıralarında Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde meydana geldi. Zekiye Ergin'in (25), eşiyle işlettiği marketin duvarını balyozla kıran kişi, içeri girerek hırsızlık yaptı. Sabah saatlerinde iş yerine gelen çift, yaklaşık 60 bin lira değerindeki ürünlerinin ve kasadaki bir miktar paranın çalındığını görünce polise ihbarda bulundu. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen çift, şüphelinin yaya olarak gelip duvarı kırdıktan sonra içeri girdiğini, çok sayıda sigara paketini çaldığını fark etti. Şüphelinin, hırsızlığa zaman zaman ara verip dinlendiği, dolaptan aldığı meyve suyunu içtikten sonra başka bir çuvala çay doldurup, iş yerinden ayrıldığı görüldü. Ergin ailesi olayın ardından delinen duvarı yeniden beton dökerek onardı.

'MEYVE SUYUNUN EN UCUZUNU İÇMİŞ'

İlk kez böyle bir şeyle karşılaştığını belirten Zekiye Ergin, "Normalde kuyumcuları bu yöntemle soyduklarını duymuştum. Yaşlı adam hem hırszılık yapmış hem de dinlenip, meyve suyunu yudumlamış. Sinirden gülüyorum. Dakikalarca uğraşıp, 60 bin lira değerinde sigara başta olmak üzere diğer ürünleri çalmış. Sadaka kutusundaki paraya dokunmamış. Allah korkusu olan hırsızmış. Meyve suyunun da en ucuzunu içmiş, sağ olsun" diye konuştu.

TUTUKLANDI

Olayla ilgili çalışma başlatan Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelinin 'hırsızlık' suçundan 5 kaydı bulunan Mustafa G. olduğunu tespit etti. Saklandığı adresi belirleyen polis, evine yaptığı baskında Mustafa G.'yi gözaltına aldı. Emniyete götürülen Mustafa G., ifadesinde, "Görüntülerdeki kişi bana benziyor ancak ben değilim. Ben hırsızlık yapmadım" dedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mustafa G., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Kaynak: DHA

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