Marketlerde Fahiş Fiyat Artışları Tespit Edildi

09.04.2026 00:39
Bakanlık, yapılan denetimlerde birçok zincir markette meyve ve sebze reyonlarında fahiş fiyat artışlarının tespit edildiğini açıkladı. Ankara, İzmir ve Antalya'daki incelemelerde, ürünlerin alım fiyatlarıyla satış fiyatları arasındaki büyük farklar dikkat çekti.

Bakanlığın sosyal hesabından yapılan açıklamada, piyasa gözetim ve denetim çalışmaları kapsamında Ankara Ticaret İl Müdürlüğü'nün 6 Nisan'daki denetimlerinde, marketlerin meyve ve sebze reyonlarındaki fiyat hareketlerinin Hal Kayıt Sistemi üzerinden incelendiği belirtildi. İncelemelerde, çarliston biberin market tarafından 42 liradan alınıp 249,67 liradan, pancarın 15 liradan alınıp 79,95 liradan, dolmalık biberin 63,33 liradan alınıp 249,67 liradan, maydanozun 5 liradan alınıp 19,95 liradan satıldığı tespit edildi. Bu denetimler sonucunda 13 farklı zincir markete ait 94 şubede, çok sayıda üründe fahiş fiyat artışı yapıldığı kanaatine varıldı.

7 Nisan'da Ankara'da yapılan başka denetimlerde ise zencefilin 53,5 liradan alınıp 196 liradan, kırmızı biberin 75 liradan alınıp 286,33 liradan, göbek marulun 35 liradan alınıp 119,5 liradan, salkım domatesin 50 liradan alınıp 149,95 liradan, beyaz lahananın 8 liradan alınıp 24,95 liradan, kokteyl domatesin 72 liradan alınıp 219 liradan satıldığı saptandı. Bu denetimlerde 11 farklı zincir markete ait 72 şubede de fahiş fiyat artışları tespit edildi.

İzmir'de yapılan denetimlerde, patatesin 5 liradan alınıp 28,99 liradan, sivri biberin 50 liradan alınıp 249,99 liradan, limonun 18 liradan alınıp 129,95 liradan, ayvanın 30 liradan alınıp 225 liradan, çarliston biberin 48 liradan alınıp 199 liradan, sivri biberin 50 liradan alınıp 389,95 liradan, golden elmanın 30 liradan alınıp 99,99 liradan satıldığı belirlendi. Antalya'daki denetimlerde ise lahananın 15 liradan alınıp 38 liradan, patlıcanın 35 liradan alınıp 67 liradan, taze fasulyenin 160 liradan alınıp 300 liradan, havucun 35 liradan alınıp 65 liradan, kabağın 35 liradan alınıp 79,9 liradan, elmanın 55 liradan alınıp 135 liradan, domatesin 55 liradan alınıp 135 liradan, biberin 17 liradan alınıp 199 liradan, mandalinanın 20 liradan alınıp 69,95 liradan satıldığı tespit edildi. Tüm bu tespitler doğrultusunda, konunun Ticaret Bakanlığı Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na sevk edildiği bildirildi.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

