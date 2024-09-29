Marmara Batısı'nda Kuvvetli Yağış Uyarısı

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MARMARA'NIN BATISINDA KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI (2)

BEKLENEN YAĞMUR EDİRNE'DE BAŞLADI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara Bölgesi'nin batısı için yaptığı uyarının ardından Edirne'de akşam saatlerinde yağmur başladı. Yer yer kuvvetli şekilde süren yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar işletmelere ve saçak altlarına saklandı. Yollarda oluşun su birikintisi nedeniyle de araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Yağışın aralıklarla devam etmesi bekleniyor.