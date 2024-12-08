Marmara Bölgesi İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı

Güncel

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara Bölgesi'nin batısı için kuvvetli yağış uyarısı yaptı.

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Marmara'nın batısının, yarın sabahtan itibaren kuvvetli yağışın etkisi altına gireceği bildirildi. Açıklamada, "Marmara Bölgesi'nde beklenen sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların, yarın (09.12.2024 pazartesi) ilk saatlerden itibaren Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli çevrelerinde, öğle saatlerinden itibaren İstanbul'un Avrupa yakası başta olmak üzere il genelinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.