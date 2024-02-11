Marmara Bölgesi'nin 3. en yüksek dağı keşfedilmeyi bekliyor - Son Dakika
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Marmara Bölgesi'nin 3. en yüksek dağı keşfedilmeyi bekliyor

Bursa'nın Orhaneli ilçesindeki Dümen Dağı, Uludağ'ın panoramik görüntüsüyle çıkanları kendine hayran bırakıyor. Marmara Bölgesinin üçüncü, Bursa'nın ise ikinci en yüksek dağı olan Dümen Dağı, temiz hava, çam ormanları ve spora elverişli yapısıyla keşfedilmeyi bekliyor. Uludağ'ın panoramik görüntüsüne ulaşmak için tırmanan dağcılar, kimi yazdan kalma hava, kimi ise kar üzerindeki yürüyüşleriyle stres atmanın keyfine varıyor. Dümen Dağı, doğa sporcularının ziyaret etmesini tavsiye ediyor.

11.02.2024 11:19
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Marmara Bölgesi'nin 3. en yüksek dağı keşfedilmeyi bekliyor

Bin 620 metre yüksekliğiyle Dümen Dağı, Uludağ manzarasıyla çıkanları kendine hayran bırakıyor

BURSA - Keşfedilmeyi bekleyen Bursa'nın Orhaneli ilçesindeki Dümen Dağı, Uludağ'ın panoramik görüntüsüyle çıkanları kendine hayran bırakıyor.

Marmara Bölgesinin üçüncü, Bursa'nın ise ikinci en yüksek dağı olan Dümen Dağı, temiz hava, çam ormanları ve spora elverişli yapısıyla keşfedilmeyi bekliyor. Sadece bölgeyi bilen dağcılar tarafından doğa sporları için bilinen Dümen Dağı, zirvesindeki eşsiz Uludağ manzarası ile çıkanları kendine hayran bırakıyor. Uludağ'ın panoramik görüntüsüne ulaşmak için tırmanan dağcılar, kimi yazdan kalma hava, kimi ise kar üzerindeki yürüyüşleriyle stres atmanın keyfine varıyor.

Dümen Dağı, çok bilinmeyen ama yaz ve kış şartlarında görülmeye değer bir dağ olduğunu belirten İsmet Şentürk, "Yaptığımız yürüyüşte, kendi güzelliklerinden birisi de Uludağ panoramasının en güzel izlenebildiği bir yerdir. Uludağ kış manzarası, bir gelin gibi Dümen Dağından izlemek mümkündür. Doğa sporcularının ziyaret etmesini tavsiye ederim" dedi.

Marmara Bölgesi\'nin 3. en yüksek dağı keşfedilmeyi bekliyor
Kaynak: İHA

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