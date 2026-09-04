Marmara'da batan gemi mürettebatından Cesur için ailesi haber bekliyor - Son Dakika
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Marmara'da batan gemi mürettebatından Cesur için ailesi haber bekliyor

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Silivri açıklarında 2 Eylül'de batan Tuğberk İmamoğlu gemisindeki 26 yaşındaki yağcı Eyüp Enes Cesur'un Mersin'deki ailesi, oğullarından gelecek haberi bekliyor. Baba Süleyman Cesur, kayıplarının ölü ya da diri bulunmasını ve cenazelerini almayı istediklerini söyledi.

Marmara Denizi'nde, Silivri açıklarında batan gemide görevli 26 yaşındaki yağcı Eyüp Enes Cesur'un Mersin'de yaşayan ailesi, çocuklarından gelecek haberi bekliyor.

Baba Süleyman Cesur, Mezitli ilçesi Demirışık Mahallesi'ndeki evinde gazetecilere, Marmara Denizi'nde 2 Eylül'de "Alsu" gemisi ile çarpışan "Tuğberk İmamoğlu" adlı gemideki 10 kişilik mürettebatta oğlu Eyüp Enes'in de yer aldığını anımsatarak, evlatlarının bulunmasını istediklerini söyledi.

Oğlunun denizcilik meslek lisesini bitirdikten sonra 8 yıldır çeşitli gemilerde görev aldığını belirten Cesur, "Acımız büyük, kaybımızın ölü ya da diri bulunmasını istiyoruz, en azından cenazemizi alalım. Biz dertliyiz, ateş düşmüş, yanıyoruz, elimizden bir şey gelmiyor, haber bekliyoruz." diye konuştu.

Cesur, kaza öncesi akşam saatlerinde oğluyla telefon görüşmesi yaptıklarını anlatarak, şunları dile getirdi:

"Görüntülü aradı, görüştük, çok iyi ve güler yüzlüydü, hoş sohbetler ettik. İçimizde ukde kaldı, maalesef yaralıyız. Yaramızın kapanması mümkün değil ama hafifletilmesini, kaybımızın bulunmasını devlet büyüklerimizden rica ediyoruz."

Kocaeli'den Aliağa'ya seyreden boş durumdaki "Alsu" ile İskenderun'dan Karadeniz Ereğli'ye 4 bin 199 ton rulo sac taşıyan "Tuğberk İmamoğlu" isimli kuru yük gemisi, 2 Eylül'de Silivri açıklarının 18 mil (35 kilometre) güneyinde çarpışmış, içerisinde 10 mürettebatın bulunduğu Tuğberk İmamoğlu isimli gemi batmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Marmara'da batan gemi mürettebatından Cesur için ailesi haber bekliyor - Son Dakika

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