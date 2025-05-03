Marmara'da Lisansüstü İletişim Kongresi

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi, 5-6 Mayıs tarihlerinde "Uluslararası Marmara Lisansüstü İletişim Öğrencileri Kongresi-4" düzenleyecek.

Anadolu Ajansının "Global İletişim Ortağı" olduğu ve bu yıl 4'üncüsü organize edilen kongre, "Adil ve Etkili Bir İletişim Düzeni Arayışı: Mukavemet, Dekolonizasyon ve Enformasyon Ekosistemi" temasıyla üniversitenin Göztepe Yerleşkesi'nde gerçekleştirilecek.

Açılışı 5 Mayıs'ta yapılacak kongrede, 3 farklı ülke ve 10 farklı üniversitede eğitim gören 27 öğrenci bildiri sunacak. "Sömürgecilik, Sinema ve Temsil", "Sinema, Self Oryantalizm ve Sömürgeci İmge", "Dijitalleşme, Aktivizm, Savaş ve Temsil", "Sömürgecilik, Avrupamerkezcilik ve Batıdışılaşma", "Dijitalleşme, Dezenformasyon ve Veri Sömürgeciliği" ve "Dijital İletişim, Manipülasyon ve Yapay Zeka" başlıklı oturumlarda öğrenciler adil ve etkili bir iletişim düzeninin önündeki sorunları ve önerileri ele alacak.

Kongrenin kapanış oturumunda Prof. Dr. Gökhan Çetinsaya, "Türkiye ve Orta Doğu Tarihini Yeniden Düşünmek" ve North Carolina Üniversitesi-Chapel Hill'den Prof. Dr. Cemil Aydın "Sömürgecilik Sonrası Dünyanın Kayıp Geleceği" konularında sunumlar yapacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kongre Başkanı ve İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Emin Babacan, Batı egemenliğindeki iletişim düzeninin dünyadaki eşitsizlikleri artırdığını belirtti.

Özellikle Gazze soykırımı, Ukrayna- Rusya savaşı gibi insanlık dramlarının yaşandığı dönemde adil ve etkili bir iletişim düzenine olan ihtiyacın daha da arttığını vurgulayan Babacan, kongreyle hem bu konuya dikkati çekmek istediklerini hem de geleceğin akademisyenleri olacak öğrencilerin akademik çalışmalarına destek vermeyi amaçladıklarını ifade etti.