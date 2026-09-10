Marmara'da müdür vekilini 5 kurşunla öldüren sanığa müebbet hapis cezası - Son Dakika
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Marmara'da müdür vekilini 5 kurşunla öldüren sanığa müebbet hapis cezası

Marmara\'da müdür vekilini 5 kurşunla öldüren sanığa müebbet hapis cezası
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Balıkesir'in Marmara ilçesinde Tarım ve Orman Müdür Vekili Murat Yakupoğlu'nu makamında 5 kurşunla öldüren Selçuk Aydoğan müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme sanığa iş yeri dokunulmazlığını ihlal ve ruhsatsız silah suçlarından da hapis cezası verdi, haksız tahrik indirimi uygulamadı.

BALIKESİR'in Marmara ilçesinde boşanma aşamasında olduğu eşiyle ilişkisi olduğunu öne sürdüğü Tarım ve Orman Müdür Vekili Murat Yakupoğlu'nu (37) makamında 5 kurşunla öldüren Selçuk Aydoğan (44) müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 6 Ekim 2024'te saat 15.00 sıralarında Hükümet Caddesi'ndeki İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü binasında meydana geldi. Binadan 5 el silah sesi gelince ihbarla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Murat Yakupoğlu'nu makam odasında kanlar içerisinde hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, Yakupoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Murat Yakupoğlu'nun cenazesi otopsi işlemleri sonrası İzmir'de toprağa verildi.

JANDARMAYI ARAYARAK TESLİM OLDU

Olayla ilgili soruşturma sürerken, motosikletiyle kaçtığı ve başında kask olduğu belirtilen şüphelinin, Selçuk Aydoğan olduğu iddia edildi. Aydoğan, olaydan 24 saat sonra Çınarlı Mahallesi'nde caddede yürüdüğü sırada jandarma ekiplerini görünce ailesinin işlettiği kafeye giderek telefonla jandarmayı aradı. Jandarma ekiplerine teslim olmak istediğini söyleyen Selçuk Aydoğan'ın telefonla görüştüğü anların fotoğrafları da ortaya çıktı.

TABANCAYI ATTIĞINI SÖYLEDİ

Jandarma tarafından gözaltına alınıp, polis ekiplerine teslim edilen şüphelinin emniyetteki ifadesinde, Yakupoğlu'nu boşanma aşamasındaki eşi ile ilişkisi olduğu gerekçesiyle öldürdüğünü, tabancayı da attığını söylediği belirtildi. Öte yandan 2 çocuk babası Selçuk Aydoğan'ın boşanma aşamasındaki eşinin İstanbul'da yaşadığı, şüpheli tarafından tehdit edildiği gerekçesiyle hakkında koruma kararı olduğu belirtildi.

MARMARA ADASI'NDAN JANDARMA BOTUYLA GETİRİLDİ

Aydoğan, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Marmara Adası'ndan jandarma botuyla Erdek ilçesi Narlı Mahallesi Limanı'na getirilen Aydoğan, buradan Bandırma Ceza İnfaz Kurumu'na götürüldü.

'ESKİ EŞİMİN AKLINI ÇELDİ'

Tutuklu sanık Selçuk Aydoğan'ın yargılanmasına Bandırma 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Savunmasında, eşiyle 10 yıl önce ayrıldıklarını, iki çocuklarının bulunduğunu ve yeniden barışma aşamasında olduklarını belirten Aydoğan, "Maktul eski eşimin aklını çeldi. Olay öncesinde yaklaşık 4 dakika telefon görüştük, beni makamına çağırdı. Konuşma sırasında elini beline doğru götürünce ateş edeceğini düşünerek kendimi korumak için ateş ettim" dedi.

Öldürülen Murat Yakupoğlu'nun ailesinin avukatı, cinayetin tasarlanarak işlendiğini söyleyerek sanığın 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.

Kararını açıklayan mahkeme, Selçuk Aydoğan'ı 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanığa ayrıca 'İş yeri dokunulmazlığını ihlal' suçundan 2 yıl 12 ay, 'Ruhsatsız silah bulundurma ve taşıma' suçundan ise 1 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Kararda 'haksız tahrik' indirimi uygulanmadı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Marmara'da müdür vekilini 5 kurşunla öldüren sanığa müebbet hapis cezası - Son Dakika

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