Marmara'da Poyraz Fırtınası

Marmara'da deniz ulaşımına poyraz engeli
Tekirdağ kıyıları poyraz fırtınasıyla kızıla büründü
TEKİRDAĞ - Marmara Denizi'nin Tekirdağ kıyılarında etkili olan şiddetli Poyraz fırtınası, deniz dibindeki kızıl yosunları kıyıya sürükleyerek sahilleri kızıla boyadı.
Şiddetli rüzgar nedeniyle dalgaların kıyıya taşıdığı yosunlar ilginç görüntüler oluştururken, fırtına deniz trafiğini de olumsuz etkiledi. Uluslararası yük taşımacılığı yapan büyük gemiler Tekirdağ açıklarında demirlemek zorunda kalırken, balıkçı tekneleri de limana sığındı.
Meteoroloji yetkilileri, fırtınanın etkisini bir süre daha sürdüreceğini bildirerek vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.
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