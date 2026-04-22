Marmara\'da Sağanak Yağışlar Etkili

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da sağanak etkili oluyor.

Edirne'de sabah saatlerinde etkisini artıran sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Vatandaşlar şemsiye yardımıyla sağanaktan korunmaya çalıştı.

Hava sıcaklığının 10 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın gün boyu aralıklarla sürmesi bekleniyor.

Kırklareli ve Tekirdağ

Kırklareli'nde sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

Kentte dün başlayan yağış zaman zaman etkisini artırıyor.

Hava sıcaklığının 9 derece ölçüldüğü kentte, yağışın gün boyu etkili olması bekleniyor.

Tekirdağ'da da sağanak aralıklarla devam ediyor.