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Marmara Denizi'nde yarın adalara feribot seferleri iptal edildi - Son Dakika
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Marmara Denizi'nde yarın adalara feribot seferleri iptal edildi

Çanakkale ve adalar hatlarında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ, yarın yapılması planlanan feribot seferlerinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiğini duyurdu. Güney Marmara hattı ve Narlı-Marmara hattında bulunan tüm seferler iptal edildi.

Marmara Denizi\'nde yarın adalara feribot seferleri iptal edildi
09.01.2024 - 23:11,
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Marmara Denizi'nde Balıkesir'e bağlı olan adalara yarın feribot seferlerinin olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacağı bildirildi.

Çanakkale ve adalar hatlarında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, "10 Ocak Çarşamba günü Güney Marmara hattında (Avşa, Marmara, Paşalimanı Adası Balıklı İskelesi, Erdek), gün içindeki tüm seferlerimiz ile Narlı-Marmara hattında olumsuz hava şartlarından dolayı tarifemizde bulunan planlı tüm seferlerimiz iptal edilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Marmara Denizi'nde yarın adalara feribot seferleri iptal edildi - Son Dakika
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