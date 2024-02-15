Marmara Denizi'nde Batan Gemiyle İlgili Arama Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Marmara Denizi'nde Batan Gemiyle İlgili Arama Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Marmara Denizi'nde batan kargo gemisinin çalışanlarına ulaşmak için başlatılan arama kurtarma çalışmaları hakkında bilgi verdi. Yapılan çalışmalarda geminin battığı bölgede boş bir can salı tespit edildi. Arama kurtarma faaliyetlerine Sahil Güvenlik ekipleri ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri destek veriyor.

15.02.2024 10:52  Güncelleme: 10:54
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Marmara Denizi'nde seyir halindeyken batan kargo gemisinin çalışanlarına ulaşmak için başlatılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Boş bulunan can salının görüntüsünü de paylaşan Yerlikaya, "Olay mahalline derhal 2 Sahil Güvenlik Gemisi ve 2 Sahil Güvenlik Botu sevk edilmiş, eş zamanlı olarak Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından da 2 adet römorkör bölgede görevlendirilmiştir. Başlatılan arama kurtarma faaliyetleri neticesinde geminin battığı değerlendirilen bölgede 1 adet boş can salı tespit edilmiştir" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya resmi X hesabı üzerinden şu açıklamayı yaptı:

"Bu sabah 06.30'da Marmara Denizi'nde, Bursa Karacabey açıklarında içerisinde 6 mürettebat bulunan Batuhan A isimli bir ticari geminin ağır hava ve deniz şartları nedeniyle batmaya başladığı bilgisinin alınmıştır. Olay mahalline derhal 2 Sahil Güvenlik Gemisi ve 2 Sahil Güvenlik Botu sevk edilmiş, eş zamanlı olarak Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından da 2 adet römorkör bölgede görevlendirilmiştir. Başlatılan arama kurtarma faaliyetleri neticesinde geminin battığı değerlendirilen bölgede 1 adet boş can salı tespit edilmiştir. Arama kurtarma çalışmalarına destek olmak üzere 1 Sahil Güvenlik Korveti ve 1 Sahil Güvenlik Uçağı da bölgeye intikal etmek üzere görevlendirilmiştir. Olumsuz hava şartları sebebiyle bölgeye intikal edemeyen 1 Sahil Güvenlik Helikopteri hazır olarak beklemekte, hava şartlarının müsade etmesi ile birlikte derhal intikale geçecektir. Bölgede başlatılan arama kurtarma faaliyetlerine devam edilmektedir."

Marmara Denizi\'nde Batan Gemiyle İlgili Arama Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor
Kaynak: ANKA

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SON DAKİKA: Marmara Denizi'nde Batan Gemiyle İlgili Arama Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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