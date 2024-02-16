Marmara Denizi\'nde Batan Kargo Gemisindeki Mürettebatın Yakınları Kurtarma Çalışmalarını Takip Ediyor

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Marmara Denizi'nde, İmralı Adası'nın güneybatısında Bursa'nın Karacabey ilçesi açıklarında su alarak batan "Batuhan A" adlı kargo gemisindeki mürettebatın yakınları, kurtarma çalışmalarını takip ediyor.

Karacabey Kurşunlu Mahallesi açıklarındaki kurtarma çalışmalarını sahilden takip eden ailelerin, endişeli bekleyişi sürüyor.

Geminin ikinci kaptanı Hasan Mehmet Uyanık'ın oğlu Abdullah Uyanık, gazetecilere, olayı dün amcasından öğrendiğini söyledi.

Buna başta inanamadığını belirten Uyanık, "Babamı aradım ancak ulaşamadım. Bir süre evde bekledik ama sonra Karacabey'e geldik. Kaymakam Bey yanımıza gelerek bizimle konuşma yaptı, sağ olsun ilgilendi. Devlet görevlileri bizimle ilgileniyor." dedi.

Uyanık, kaptanın acil yardım çağrısında bulunmasından sonra ilk anlardaki müdahale sürecine ilişkin araştırma yapılmasını istedi.

Babasının eski denizcilerden olduğunu dile getiren Uyanık, şöyle konuştu:

"Gemicilikten kaptanlığa yükselmişti, en az 40 yılı var. Babamla en son 3-4 gün önce iletişim kurmuştum. Babam hep 'Bu gemi batacak' diyordu. Ben 'bırak' diyordum ancak babam mesleğini seviyordu, dolayısıyla bırakmıyordu. Gemi çok eskiydi. Bu gemilerin tedavülden kalkması lazım. Babam hep geminin çok eski olduğunu söylüyordu."

Görüntüleme cihazlarıyla geminin enkazına ulaşılmasının ardından arama kurtarma ekiplerinin çalışması devam ediyor.

Balıkesir'in Marmara Adası'ndan 14 Şubat Çarşamba günü saat 20.30'da Bursa'nın Gemlik ilçesindeki Roda Limanı'na gitmek üzere 1250 ton mermer tozu yüküyle hareket eden "Batuhan A" adlı kargo gemisi, ağır hava ve deniz şartları nedeniyle dün saat 06.20'de Karacabey ilçesi açıklarında batmıştı. "Batuhan A"nın 6 kişilik mürettebatı için çok sayıda kurum ve kuruluş tarafından yürütülen arama kurtarma çalışmalarında geminin battığı bölgede boş can salı bulunmuştu.