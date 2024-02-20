Marmara Denizi\'nde batan gemide 1 cansız bedene daha ulaşıldı

Güncel

İstanbul ve Ankara için yaptığı seçim tahmini bomba

Marmara Denizi'nde İmralı Adası'nın güneybatısında su alarak batan 'Batuhan A' adlı kargo gemisindeki kayıp mürettebat için arama çalışmalarında bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Daha önce bulunan cansız bedenle birlikte iki kişiye ulaşılırken 4 kişi için arama çalışmaları sürüyor.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Bursa'nın Karacabey ilçesi Kurşunlu Mahallesi'nde kıyıdan 4 mil açıkta batan geminin enkazındaki çalışmalarda Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı dalgıçlar ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Sualtı Savunma (SAS) komandoları görev alıyor.

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, SAS komandolarının enkazda yaptıkları aramalarda kayıp personelden birinin cesedine makine dairesinde ulaşıldığını söyledi. Demirtaş, diğer kayıp 4 personel için aramaların devam ettiğini bildirdi. Makine dairesinde cansız bedenine ulaşılan kişinin gemide yağcı olarak çalışan Hüseyin Tutuk olduğu tespit edildi.