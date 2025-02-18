MARMARA Denizi'nde etkili olan poyraz nedeniyle balıkçılar denize açılamadı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 'fırtına' uyarısının ardından, Marmara Denizi'nin Tekirdağ kıyılarında poyraz etkili oldu. Hızı saatte yer yer 60 kilometreyi bulan rüzgar nedeniyle uluslararası taşımacılık yapan gemiler, Tekirdağ açıklarında demirledi. Dalgaların etkili şekilde kıyıya vurduğu Tekirdağ'da, balıkçılar da denize açılamadı. Balıkçılar, teknelerini Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi balıkçı barınağına bağladı.
Haber-Kamera: Abdullah YALÇIN/TEKİRDAĞ,
Son Dakika › Güncel › Marmara Denizi'nde Poyraz, Balıkçıları Denize Açamıyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?