Marmara Denizi'nde Yapay Resifler Denize Batırıldı - Son Dakika
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Marmara Denizi'nde Yapay Resifler Denize Batırıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Marmara Denizi'nde biyoçeşitliliği artırmak amacıyla Eskihisar'da 100 yapay resifin denize batırılmasını sağladı. Beton resifler, deniz canlıları için barınma, beslenme ve üreme alanı oluşturacak. Ayrıca, doğal habitatların çeşitliliği ve balık popülasyonunun artmasına katkı sağlayacak olan resifler, sportif balıkçılık ve dalış turizminin gelişmesine de destek olacak.

06.06.2024 15:11
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MARMARA Denizi'nde biyoçeşitliliği artırmak amacıyla betondan üretilen 100 yapay resif, Eskihisar'da vinçli gemiyle denize batırıldı. Batırılan beton resifler deniz canlıları için barınma, beslenme ve üreme alanı oluşturacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Körfezi'nin korunması ve temizlenmesine yönelik yapay resif bırakılabilecek alanları belirlemek için çalışma başlattı. Bu kapsamda Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi ile yapılan çalışma sonucu en uygun alanın, Gebze ilçesi Eskihisar Sahili olduğu belirlendi. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile ortak proje hazırlandı ve ilgili kurum ve kuruluşlardan görüş alındı. Proje daha sonra Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından onaylandı. Onayın ardından Eskihisar Balıkçı Barınağı'nın önünde 'Yapay Resif Bırakma' programı düzenlendi. Sucul canlılar için barınma alanı ve sesil organizmalar için tutunma yüzeyi oluşturmak amacıyla betondan üretilen 100 yapay resif, kontrollü olarak Eskihisar'da vinçli gemiyle denize batırıldı. Batırılan beton resifler deniz canlıları için barınma, beslenme ve üreme alanı oluştururken, mercan alanları ve deniz çayırı tarlaları gibi doğal habitatların bölgedeki türlerin çeşitliliği ve balık popülasyonunun çoğalmasını sağlayacak. Resifler ayrıca sportif balıkçılık ile dalış turizminin gelişmesine de katkı sağlayacak.Programda konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Özellikle evsel atık sularının temizlenmesi, arıtılması ve ondan sonra denize bırakılması çok hayati bir önem arz ediyor. Çünkü Marmara Denizi'ne günde 4,5 milyon metreküplük evsel atık su deşarjı var. Maalesef bu evsel atık suların sadece yüzde 53'ü ön arıtmayla denize bırakılıyor dedi.

'500 BİN METREKÜPLÜK ÇAMUR, DENİZ EKOSİSTEMİNDEN ALINDI'

Büyükakın, yaptıkları diğer çalışmalara ilişkin şu bilgileri verdi Marmara Denizi'nin ekosisteminin korunması için birçok çalışmayı aynı anda yürütüyoruz. Onların başında Körfez'in en uç noktasında bir arıtma çalışmamız var. Denizdeki 8,5 milyon tonluk çamurun çıkartılması için TÜBİTAK ile beraber yürüttüğümüz bir proje vardı. Uzunca yıllar TÜBİTAK çalıştı ve buradaki 11,5 milyon ton çamurun 8,5 milyon tonunun alınması gerektiğini işaret ettiler. Çevre Bakanlığımızla ve Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle çalışma yürütüldü. Bütçenin 3'te 1'ini Cumhurbaşkanlığı, 3'te 1'ini Çevre Bakanlığı, 3'te 1'ini ise Büyükşehir Belediyesi karşılayacak bir protokol hazırlandı ve şu ana kadar yaklaşık 500 bin metreküplük çamur deniz ekosisteminden alındı ve uzaklaştırıldı dedi.

HABER-KAMERA Erol POLATGEBZE(Kocaeli),

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Marmara Denizi'nde Yapay Resifler Denize Batırıldı - Son Dakika

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