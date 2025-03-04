Marmara Denizi'ne Atık Su Deşarjına 2,6 Milyon Lira Ceza - Son Dakika
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Marmara Denizi'ne Atık Su Deşarjına 2,6 Milyon Lira Ceza

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne (İSKİ) Marmara Denizi'nde evsel atık su deşarjı nedeniyle 2 milyon 674 bin 708 lira ceza uyguladı. Aynı noktada daha önce de ceza kesilmişti.

04.03.2025 17:04
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Marmara Denizi'ne atık su deşarj eden İSKİ'ye 2 milyon 600 bin lira ceza

ANKARA - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, Üsküdar'daki Kuleli Askeri Lisesi önünden Marmara Denizi'ne evsel atık su deşarjı yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'ne 2 milyon 674 bin 708 lira ceza uyguladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, 23 Şubat'ta gerçekleştirdiği denetimde, Kuleli Askeri Lisesi önünden denize evsel atık suyun deşarj edildiğini belirledi. Özel Çevre Koruma Bölgesi olan Marmara Denizi'nin dip noktasına dökülen atık suyun kahverengi olduğu ve köpüklendiği görüldü.

Atık su numunesinin analizi sonucu 'askıda katı madde', 'biyokimyasal oksijen ihtiyacı' ve 'toplam azot parametrelerinin' sınır değerleri aştığı tespit edildi. Aynı ihlalin 2. kez gerçekleşmesi nedeniyle Çevre Kanunu gereği 2 katı yaptırım uygulanarak 2 milyon 674 bin 708 lira idari ceza kesildi.

Aynı nokta için ikinci ceza

Bakanlık ekipleri 12 Ocak'ta da aynı noktada ihbar üzerine yaptıkları denetimde içinde kanalizasyon ve gıda atıkları bulunan atık su deşarjıyla ilgili İSKİ'ye "2872 sayılı Çevre Kanunu'nun 8. maddesine" istinaden 1 milyon 337 bin 354 TL idari ceza uygulamıştı.

Kaynak: İHA

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, İklim Değişikliği, Marmara Denizi, Yerel Yönetim, Politika, Güncel, Çevre, Hukuk, İSKİ, Son Dakika

Son Dakika Güncel Marmara Denizi'ne Atık Su Deşarjına 2,6 Milyon Lira Ceza - Son Dakika

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