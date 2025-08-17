Marmara Depremi'nin 26. Yılı Anma Programı - Son Dakika
Marmara Depremi'nin 26. Yılı Anma Programı

17.08.2025 21:41
Düzce'nin Gölyaka ilçesinde, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 26. yılında anma programı düzenlendi.

Gölyaka Kaymakamlığı ve belediye tarafından gerçekleştirilen program, ilçe mezarlığında depremde hayatını kaybedenlerin kabirlerinin ziyaretiyle başladı.

Düzce Valisi Selçuk Aslan, Gölyaka Kaymakamı Mehmet Bircan, Gölyaka Belediye Başkanı Muzaffer Coşkun ve AFAD İl Müdürü Ali Kartal, kabirlere çiçek bıraktı.

İl Müftüsü Osman Aydın'ın yaptığı duanın ardından gazetecilere açıklama yapan Vali Aslan, 26 yıl önce yaşanan Marmara Depremi'nin geride çok büyük yıkım ve acılar bıraktığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Maalesef 17 binin üzerinde vatandaşımızı bu büyük afette kaybettik. Bu deprem ilimizde de özellikle Gölyaka ilçemiz ağırlıklı olmak üzere can kayıplarına yol açtı. Bugün onların hatıralarını yaşatmak ve aynı zamanda deprem afetinden dersler çıkarabilmek adına Gölyaka'da düzenlenen bu anlamlı programda bir araya geldik. Biraz önce deprem şehitlerimizin kabirlerini ziyaret ettik. Devamında inşallah Gölyaka Merkez Camisi'nde Kur'an-ı Kerim tilaveti olacak ve hemşehrilerimizle bir araya geleceğiz. Deprem nedir, depremden nasıl sakınmalıyız bu konuları hatırlamaya çalışmalıyız."

Aslan ve beraberindekiler daha sonra programın devam ettiği Gölyaka Merkez Camisi'ne geçti.

Cami bahçesinde, 26 yıl önce meydana gelen depremin ardından çekilen fotoğrafların yer aldığı sergi gezildi, AFAD İl Müdürlüğü başta olmak üzere il genelinde arama kurtarma alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumları uhdesinde kurulan toplulukların stantları ziyaret edildi.

Anma etkinliği, akşam namazının ardından düzenlenen mevlit programıyla sona erdi.

Kaynak: AA

16:34
ABD Orta Doğu Özel Temsilcisi: Rusya toprak tavizleri verdi
ABD Orta Doğu Özel Temsilcisi: Rusya toprak tavizleri verdi
20:58
Çanakkale’de alev savaşçılarının zorlu mücadelesi kamerada Ateş çemberinin içinde kaldılar
Çanakkale'de alev savaşçılarının zorlu mücadelesi kamerada! Ateş çemberinin içinde kaldılar
