Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler Kırşehir'de anıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler Kırşehir'de anıldı

Marmara Depremi\'nde hayatını kaybedenler Kırşehir\'de anıldı
17.08.2025 16:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırşehir'de, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler için anma programı düzenlendi.

Kırşehir'de, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler için anma programı düzenlendi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden (AFAD) yapılan açıklamaya göre, Kırşehir Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Marmara Depremi konulu sinevizyon gösterimi yapıldı.

Programda konuşan İl AFAD Müdürü Uğur Olgun, afet bilincini canlı tutmak, birlikte öğrenmek ve geleceğe daha güvenle bakmak için adımlar atıldığını, her bir vatandaşın bilinçli, bilgili ve hazırlıklı olmasının can kayıplarının önlenmesinde hayati önem taşıdığını belirtti.

Afete müdahale, afet riskini azaltma doğrultusunda çalışmaların paydaş kurumlarla devam ettiğini vurgulayan Olgun, toplumun bilinçlenmesi amacıyla gönüllülük faaliyetlerinin yanı sıra toplumun tüm kesimlerini içine alan farkındalık eğitimlerin ve tatbikatların devam edeceğini kaydetti.

Olgun, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler ve tüm afet şehitlerini rahmetle andığını belirterek, yakınlarına sabır diledi.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler Kırşehir'de anıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2 yaşında içtiği yağ çözücü hayatını kararttı 70 defa ameliyat oldu 2 yaşında içtiği yağ çözücü hayatını kararttı! 70 defa ameliyat oldu
Heyecanlandıran keşif Dünyanın en eski parası o ilimizde bulundu Heyecanlandıran keşif! Dünyanın en eski parası o ilimizde bulundu
Memur-Sen, 81 ilde toplu sözleşme tekliflerini protesto için çadır kurdu Memur-Sen, 81 ilde toplu sözleşme tekliflerini protesto için çadır kurdu
Karayollarındaki hız sınırlamaları yeniden düzenlenecek Karayollarındaki hız sınırlamaları yeniden düzenlenecek
Cezayir’de otobüs dere yatağına uçtu, 18 kişi boğularak can verdi Ulusal yas ilan edildi Cezayir'de otobüs dere yatağına uçtu, 18 kişi boğularak can verdi! Ulusal yas ilan edildi
Trump ve Putin zirvesinden barış çıkmadı Sonraki toplantı için Moskova ihtimali Trump ve Putin zirvesinden barış çıkmadı! Sonraki toplantı için Moskova ihtimali
Anfield’da hüzünlü gece: Muhammed Salah hüngür hüngür ağladı Anfield'da hüzünlü gece: Muhammed Salah hüngür hüngür ağladı
Yok artık daha neler Ronaldo’dan çocuklarının annesine servet değerinde hediye Yok artık daha neler! Ronaldo'dan çocuklarının annesine servet değerinde hediye
29 ilde FETÖ operasyonu 49 şüpheli yakalandı 29 ilde FETÖ operasyonu! 49 şüpheli yakalandı
Lale Onuk ve Berkan Karabulut mutluluğa ’’evet’’ dedi Lale Onuk ve Berkan Karabulut mutluluğa ''evet'' dedi
İstediği profili açıkladı Okan Buruk’tan transfer sözleri İstediği profili açıkladı! Okan Buruk'tan transfer sözleri

16:34
ABD Orta Doğu Özel Temsilcisi: Rusya toprak tavizleri verdi
ABD Orta Doğu Özel Temsilcisi: Rusya toprak tavizleri verdi
16:31
AK Parti, Mücahit Birinci’yi kesin ihraç istemiyle disipline sevk etti
AK Parti, Mücahit Birinci'yi kesin ihraç istemiyle disipline sevk etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2025 16:59:22. #7.12#
SON DAKİKA: Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler Kırşehir'de anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.