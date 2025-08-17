Marmara Depremi\'nde hayatını kaybedenler Kırşehir\'de anıldı

Kırşehir'de, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler için anma programı düzenlendi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden (AFAD) yapılan açıklamaya göre, Kırşehir Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Marmara Depremi konulu sinevizyon gösterimi yapıldı.

Programda konuşan İl AFAD Müdürü Uğur Olgun, afet bilincini canlı tutmak, birlikte öğrenmek ve geleceğe daha güvenle bakmak için adımlar atıldığını, her bir vatandaşın bilinçli, bilgili ve hazırlıklı olmasının can kayıplarının önlenmesinde hayati önem taşıdığını belirtti.

Afete müdahale, afet riskini azaltma doğrultusunda çalışmaların paydaş kurumlarla devam ettiğini vurgulayan Olgun, toplumun bilinçlenmesi amacıyla gönüllülük faaliyetlerinin yanı sıra toplumun tüm kesimlerini içine alan farkındalık eğitimlerin ve tatbikatların devam edeceğini kaydetti.

Olgun, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler ve tüm afet şehitlerini rahmetle andığını belirterek, yakınlarına sabır diledi.