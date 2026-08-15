Marmara Depremi'nin 27. Yılında Vali Aktaş'tan Anma Mesajı - Son Dakika
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Marmara Depremi'nin 27. Yılında Vali Aktaş'tan Anma Mesajı

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Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 27. yılı dolayısıyla yayımladığı mesajda, acıların unutulmadığını belirterek, depreme hazırlıklı olunması gerektiğini vurguladı ve şehitlere rahmet diledi.

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 27. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Aktaş, mesajında, Marmara Depremi'nin yalnızca Kocaeli'yi değil, tüm Marmara'yı etkileyerek binlerce vatandaşın yaşamını yitirmesine ve on binlerce vatandaşın yaralanmasına yol açtığını belirtti.

Marmara Depremi'nin Türk milletinin yaşadığı en acı felaketlerden biri olarak tarihteki yerini aldığını kaydeden Aktaş, "Geçen yıllar yaraları sarsa da ne acılarımızı azalttı ne de kaybettiklerimizi unutturdu. Bundan sonra geçecek yıllar da unutturmayacaktır." ifadelerini kullandı.

Aktaş, sahip olunan bilgi, birikim ve teknoloji imkanlarını kullanarak tedbir alınması, kurumların ve vatandaşların bütünlük içinde depreme hazırlıklı olması ve yaşanan acıdan ders çıkarması gerektiğini vurgulayarak, mesajında, "17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 27. yılında böyle büyük felaketin ve acının ülkemizde ve dünyada bir daha yaşanmaması temennisiyle, deprem şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyorum." ifadesine yer verdi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Marmara Depremi'nin 27. Yılında Vali Aktaş'tan Anma Mesajı - Son Dakika
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