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Marmara'nın doğusu ile Bolu ve Düzce'de kuvvetli kar yağışı bekleniyor - Son Dakika
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Marmara'nın doğusu ile Bolu ve Düzce'de kuvvetli kar yağışı bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahmine göre, bu akşam saatlerinden sonra Bursa, Bilecik, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Düzce ve Bolu'nun yüksek kesimlerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Vatandaşlar, ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalıdır.

Marmara\'nın doğusu ile Bolu ve Düzce\'de kuvvetli kar yağışı bekleniyor
09.01.2024 - 14:29,  Güncelleme: 14:30
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Marmara'nın doğusu ile Bolu ve Düzce'nin yükseklerinde kuvvetli kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, bu akşam saatlerinden sonra Bursa, Bilecik, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Düzce ve Bolu'nun yüksek kesimlerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

Açıklamada, vatandaşların ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Marmara'nın doğusu ile Bolu ve Düzce'de kuvvetli kar yağışı bekleniyor - Son Dakika
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