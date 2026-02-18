Marmara ve Batı Karadeniz'e Fırtına Uyarısı

Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz kıyıları için kuvvetli fırtına uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün öğleden sonra Kocaeli çevreleriyle Sakarya'nın kuzeyinde batı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına, Zonguldak ve Bartın kıyıları ile akşam saatlerinden itibaren Kastamonu'nun kuzeyi ve Sinop'ta batı ve güneybatı yönlerden fırtına bekleniyor.

Fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.