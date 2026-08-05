Marmara ve Ege\'de Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

(ANKARA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) yapılan açıklamada, Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli rüzgar beklendiği bildirildi.

MGM'nin hava durumu tahminlerine göre, yurdun kuzey kesimleri ile Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkisi, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıkları güney ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

MGM, Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli rüzgar beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

DENİZLERDE HAVA

Marmara ve Kuzey Ege'de fırtına bekleniyor.