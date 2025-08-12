Marmara\'ya Kuvvetli Rüzgar Uyarısı!

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara Bölgesi için kuvvetli rüzgar uyarısı yaparak, olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini bildirdi.

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada; 14 Ağustos Perşembe günü, gece saatlerine kadar Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul ve Yalova'nın batı ilçelerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar (40-60 km/saat, yer yer 60-80 km/saat) beklendiği bildirildi. Açıklamada, fırtına nedeniyle çatı uçması, ağaç devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.