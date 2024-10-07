Marmaraereğlisi Belediye Spor, Eriklice Zeytin Spor\'u 3-0 Mağlup Etti

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(TEKİRDAĞ)- Marmaraereğlisi Belediye Spor Kulübü, ligin ikinci maçında Eriklice Zeytin Spor ile karşı karşıya geldiği Şarköy'de önemli bir galibiyet aldı. Şarköy Futbol Sahası'nda gerçekleşen müsabakada Belediye Spor, rakibini 3-0'lık skorla mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Marmaraereğlisi Belediye Spor Kulübü, ligin ikinci maçında Eriklice Zeytin Spor ile karşı karşıya geldiği Şarköy'de rakibini 3-0 mağlup etti. Belediye Başkanı Mustafa Onur Bozkurter, Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var, maçı tribünden takip etti. Maç sonrası bir açıklama yapan Başkan Bozkurter, "Şarköy Futbol Sahası'nda oynanan Eriklice Zeytin Spor - Marmaraereğlisi Belediye Spor maçına katılım sağladık. 3-0 skorla galip ayrılan Marmaraereğlisi Belediye Sporumuzu yürekten tebrik ediyoruz. Misafirperverlikleri için Şarköy Belediye Başkanımız Alpay Var'a teşekkürlerimizi iletiyoruz. Kulübümüzü hak ettiği değere taşımak için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Birlikte daha büyük başarılara imza atacağız" dedi.

Maçın ardından taraftarlar da takımlarını tebrik ederek büyük bir coşku yaşadı.