Marmaraereğlisi Belediyesi 2. Geleneksel Karpuz Festivali'ni Düzenliyor - Son Dakika
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Marmaraereğlisi Belediyesi 2. Geleneksel Karpuz Festivali'ni Düzenliyor

Marmaraereğlisi Belediyesi, 17-18 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek olan 2. Geleneksel Karpuz Festivali'nde çeşitli etkinlikler ve konserlerle halkı bir araya getirecek.

14.08.2024 15:05  Güncelleme: 16:42
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(TEKİRDAĞ)- Marmaraereğlisi Belediyesi'nin bu yıl 2'ncisini düzenlediği Geleneksel Karpuz Festivali, 17-18 Ağustos'ta yapılacak.

Marmaraereğlisi Belediyesi, yaz aylarında düzenlediği ücretsiz kültür ve sanat etkinlikleriyle halkı bir araya getirmeye devam ediyor. Bu yıl 17-18 Ağustos'ta düzenlenecek 2. Geleneksel Karpuz Festivali, vatandaşlara dopdolu bir program sunacak.

Festivalin ilk gününde Betül Demir, sahne alacak. Festivalde gün boyunca çocuklar için etkinlikler olacak. Çocuk tiyatrosu, sihirbaz gösterisi, bubble show ve çeşitli sürpriz hediyeler ile minikler doyasıya eğlenecek. Ayrıca, flyboard gösterisi, pinyata ve karpuz yeme yarışması gibi etkinliklerle festival coşkusu doruklara ulaşacak. Tekirdağ Kent Orkestrası'nın sahne performansı ise müzikseverlere keyifli anlar yaşatacak. Gecenin sonunda Betül Demir'in konseriyle vatandaşlar, festivalin ilk gününü coşkuyla noktalayacak.

Cengiz Kurtoğlu sahne alacak

Festivalin ikinci gününde sahne alacak Cengiz Kurtoğlu, katılımcılara nostaljik anlar yaşatacak. Festivalin ikinci gününde plaj voleybolu şenliğiyle spor tutkunları, kıyasıya mücadele verecek. Waterball gösterisi, halk oyunları ve Blues of Rumeli konseri, Trakya ve Balkan esintilerini festival alanına taşıyacak. Karpuz yarışmalarıyla eğlence zirveye ulaşacak. Masterchef ekibi ise hazırladığı lezzetli karpuzlu tatlarla festivali renklendirecek. F

Belediye Başkanı Mustafa Onur Bozkurter, herkesi 2. Geleneksel Karpuz Festivali'ne davet etti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Marmaraereğlisi Belediyesi 2. Geleneksel Karpuz Festivali'ni Düzenliyor - Son Dakika

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