Marmaraereğlisi'nde Bayram Tatili Boyunca 450 Ton Çöp Toplandı - Son Dakika
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Marmaraereğlisi'nde Bayram Tatili Boyunca 450 Ton Çöp Toplandı

Marmaraereğlisi\'nde Bayram Tatili Boyunca 450 Ton Çöp Toplandı

Tekirdağ'ın turistik ilçesi Marmaraereğlisi'nde bayram tatili süresince 450 ton çöp toplandı. İlçe, tatilcilerin akınına uğradı ve nüfusu 500 bine ulaştı. Belediye Başkanı Onur Bozkurter, tatilcilerin rahat bir tatil geçirmesi için önlemler aldıklarını ve mağduriyet yaşanmadığını belirtti.

23.06.2024 13:30  Güncelleme: 14:47
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(TEKİRDAĞ) - Tekirdağ'ın turistik ilçesi Marmaraereğlisi'nde Belediye, bayram tatili süresince 450 ton çöp topladı. B

Tekirdağ'ın İstanbul'a sınır, Marmara Denizi kıyısındaki turistik ilçesi Marmaraereğlisi, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde tatilcilerin akınına uğradı. Yaklaşık 30 bin nüfusa sahip ilçenin nüfusu, bazı günlerde 500 bine ulaştı. İlçede yazlık konutlar, oteller, pansiyonlar dolarken; günübirlik ziyaretçilerle, ilçe en kalabalık bayramlarından birini yaşadı.

Marmaraereğlisi Belediye Başkanı Onur Bozkurter, ilçenin 37 kilometrelik sahilinin denize sıfır 30 kilometrelik bölümünde tatilcilerin rahatlıkla denize girdiğini söyledi. Tespitlerine göre ilçeye gelen tatilcilerin sayısının 450-500 bin civarında olduğunu belirten Bozkurter, şu açıklamayı yaptı:

"Biz İstanbul'a sınır ilçe olması nedeniyle ve denize yaklaşık 37-38 kilometre sahil şeridimizin olması hasebiyle tatilcilerin en uğrak yerinin bizim ilçemiz olacağını biliyorduk. Bununla ilgili biz bayramdan evvel tüm marketleri, tüm fırıncı esnafını, tüm su satan esnafımızı dolaştık ve burada temel gıdada bir kıtlık olmaması için, insanlarımızın mağduriyet görmemeleri için onlarla yaptığımız toplantılarla önlemlerini aldılar.

Halkımıza gerekli hizmeti verdiler, bir mağduriyet yaşanmadı. Biz bu esnada yaklaşık olarak 450 ton çöp aldık. Jandarmamızla, polisimizle beraber el ele vererek kamunun tüm kuruluşları, buradaki asayişi nasıl minimum seviyede tutarız, insanlarımız nasıl sorunsuz, sıkıntısız bir tatil geçirir, bunun hesabını yaptık. Şu ana kadar aldığımız bilgilere göre bölgemizde büyük bir trafik kazası yaşanmadı. Bölgemizde bir boğulan olmadı, bir ölüm vakası olmadı. Marmaraereğlisi'nde bayram şu anda keyifli gidiyor."

Bozkurter, açıklamasını tatilcilere şu sözlerle seslenerek tamamladı:

"Bu bölgeye gelirken istirham ediyorum denizimizi temiz kullanalım. Sahillerimizi temiz kullanalım. Yola çıkacak vatandaşlarımız kemerini taksın. Alkollü araç sürmesinler. Yolun sonu bayram olsun diyorum."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Marmaraereğlisi'nde Bayram Tatili Boyunca 450 Ton Çöp Toplandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Marmaraereğlisi'nde Bayram Tatili Boyunca 450 Ton Çöp Toplandı - Son Dakika
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